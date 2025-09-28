Troppa Tharros per la Baunese 

Tharros 5
Baunese 1
Tharros (4-2-3-1) : Grotta (33’ st Orrù), Dessì (29’ st Spiga), Pisu, Vacca, G. Sanna, Schneider, F. Orrù, N. Orrù, Haro Zanetini (12’ st G. Piras), Lonis (39’ st Logias), Gianoli (33’ st Palmas). In panchina Orlando, Cabitza, M. Sanna, Cau. Allenatore Frongia e Pinna.
Baunese (4-4-2) : Falconetti, Loi, Barca (6’ st Canu), Incollu (6’ st Bonicelli), Pintus (33’ pt Fenude), Pendin, Jammeh (28’ st Moro), Leite, Tegas, Loddo, Deiana (33’ st Bahtijar). In panchina M. Piras, Monni, Moretti, Miraglia. Allenatore Masia.
Arbitro : Galitzia di Cagliari.
Reti : pt 6’ e 9’ Gianoli, 14’ Lonis, 24’ Gianoli; st 22’ Lonis, 38’ Leite.
Note : ammoniti Piras, Loi e Fenude. Recupero 0’ pt – 3’ st. Spettatori 200.
Oristano. Pokerissimo della Tharros. Grazie ad un primo tempo superlativo l’undici guidato da tandem Frongia-Pinna batte la Baunese per 5-1. Nel primo quarto d’ora i padroni di casa vanno a segno 3 volte. Al 6’ Gianoli batte a rete su assist di Filippo Orrù. Al 9’ lo stesso 11 biancorosso si ripete con un potente diagonale dalla destra. Al 14’ Lonis fa tris dopo aver dribblato il portiere ospite. Al 24’ la tripletta personale di Gianoli, con un preciso destro. Nella ripresa, al 22’, la quinta rete della Tharros è ancora opera di capitan Lonis, con un destro dai 25 metri. La rete della Baunese arriva al 38’, con una precisa punizione di Leite che finisce sotto l’incrocio dei pali, battendo il neo-entrato Orrù.
