VaiOnline
Al Comunale.
29 settembre 2025 alle 01:17

Troppa Tharros per la Baunese 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tharros 5

Baunese 1

Tharros (4-2-3-1) : Grotta (33’ st Orrù), Dessì (29’ st Spiga), Pisu, Vacca, G. Sanna, Schneider, F. Orrù, N. Orrù, Haro Zanetini (12’ st G. Piras), Lonis (39’ st Logias), Gianoli (33’ st Palmas). In panchina Orlando, Cabitza, M. Sanna, Cau. Allenatore Frongia e Pinna.

Baunese (4-4-2) : Falconetti, Loi, Barca (6’ st Canu), Incollu (6’ st Bonicelli), Pintus (33’ pt Fenude), Pendin, Jammeh (28’ st Moro), Leite, Tegas, Loddo, Deiana (33’ st Bahtijar). In panchina M. Piras, Monni, Moretti, Miraglia. Allenatore Masia.

Arbitro : Galitzia di Cagliari.

Reti : pt 6’ e 9’ Gianoli, 14’ Lonis, 24’ Gianoli; st 22’ Lonis, 38’ Leite.

Note : ammoniti Piras, Loi e Fenude. Recupero 0’ pt – 3’ st. Spettatori 200.

Oristano. Pokerissimo della Tharros. Grazie ad un primo tempo superlativo l’undici guidato da tandem Frongia-Pinna batte la Baunese per 5-1. Nel primo quarto d’ora i padroni di casa vanno a segno 3 volte. Al 6’ Gianoli batte a rete su assist di Filippo Orrù. Al 9’ lo stesso 11 biancorosso si ripete con un potente diagonale dalla destra. Al 14’ Lonis fa tris dopo aver dribblato il portiere ospite. Al 24’ la tripletta personale di Gianoli, con un preciso destro. Nella ripresa, al 22’, la quinta rete della Tharros è ancora opera di capitan Lonis, con un destro dai 25 metri. La rete della Baunese arriva al 38’, con una precisa punizione di Leite che finisce sotto l’incrocio dei pali, battendo il neo-entrato Orrù.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Provinciali, coalizioni in ordine sparso

Urne aperte dalle 8 alle 20. Oltre 200 candidati, votano solo sindaci e consiglieri comunali 
Roberto Murgia
Il delitto di Palau

Perizia sulle ferite di Ragnedda

Gli inquirenti si concentrano ora su due persone che lo avrebbero aiutato 
Andrea Busia
Il voto

Regionali, affluenza in calo nelle Marche

Test per la tenuta del Campo progressista e per la coalizione di Governo 
Caivano

Proiettile in chiesa a Don Patriciello

Consegnato al prete anticamorra davanti alla sottosegretaria Castiello 