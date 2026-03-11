Troppa sabbia, approdo inagibile 

Il problema dell’insabbiamento del porto turistico costringe gli operatori della pesca e della nautica a lasciare le proprie imbarcazioni ormeggiate nello scalo, con gravi ripercussioni di tipo economico sulle loro attività.

Le mareggiate dei giorni scorsi hanno accumulato all’altra sabbia all’interno della struttura, rendendo nuovamente inagibile l’approdo. «Ormai non posso più uscire in mare con il mio - si lamenta Francesco Pisu, tra i 10 pescatori residenti a Buggerru – perché possiede una chiglia con un pescaggio di un metro e 60 centimetri. Attualmente ci sarà massimo un metro e 20 di profondità del fondale». Nei giorni scorsi una barca a vela è rimasta incagliata mentre tentava di entrare in porto. Fortunatamente tutto si è risolto velocemente senza nessun danno, sia per l’imbarcazione sia per la salute dell’equipaggio. «Anche io nel tentativo di uscire in mare – aggiunge Pisu – mi sono incagliato e ho danneggiato la pompa dell’acqua, riportando danni per un migliaio di euro. Con la barca ormeggiata in porto non posso lavorare. I danni economici che sto subendo a causa di questa situazione sono ingenti. Così non posso più andare avanti». Con la totale agibilità il porto turistico può raggiungere circa 400 posti barca. Con la situazione attuale possono essere ormeggiate un massimo di 80 barche e solamente di piccola stazza. «Per andare avanti siamo costretti a fare salti mortali – spiega Toni Tiddia, dell’officina Nautica Buggerru – perché siamo costretti a rifiutare tutte le commesse di assistenza legate alle imbarcazioni di media e grande dimensione. Attualmente abbiamo 7 dipendenti. Con il porto agibile, tra le diverse attività potremmo arrivare a garantire altri 20 posti di lavoro, che per Buggerru non sono pochi. Questa situazione sta penalizzando fortemente a livello economico tutta la comunità». Il problema dell’insabbiamento dell’approdo turistico va avanti da decenni. Il problema è legato all’alto contenuto di metalli pesanti contenuti nella sabbia del fondale interno alla struttura, ormai considerata un rifiuto speciale, che rende per questo insostenibili i costi delle operazioni di dragaggio. «Premetto che dei fatti accaduti nei giorni scorsi – precisa la sindaca Laura Cappelli – nulla è stato segnalato al Municipio. Abbiamo bilanciato circa 100 mila euro, che serviranno per lo spostamento in uno spazio interno dei cumuli di sabbia. Siamo in attesa di ricevere il nullaosta dal ministero dell’Ambiente».

