Troppa pressione, i tubi cedono 

Una bomba d’acqua si abbatte sulla città. Ma stavolta non dal cielo, bensì dalle reti idriche. Da giorni in varie zone di Carbonia sorgono lamentele per la pressione con l’acqua corrente arriva alle utenze. E le conseguenze lamentate non sono di poco conto: condutture che esplodono, valvole che non regolano la potenza del flusso, elettrodomestici danneggiati.

Il disservizio

In attesa che Abbanoa compia le verifiche sui casi segnalati, l’ultimo episodio due sere fa fra i palazzi popolari di via Nuoro: si rompe la conduttura che risulta nelle pertinenze interne, dell’azienda di edilizia pubblica Area, sorge il solito dilemma che da anni a Carbonia caratterizza casi di questo tipo cioè su chi debba intervenire, e in tarda serata Abbanoa toglie l’acqua (per poi ripristinarla) al palazzo. Il sospetto è un aumento di pressione. Da giorni molte persone, in partivolare sui social, manifestano quella che appare ben più che una sensazione: «Abbiamo notato che da giorni la pressione è improvvisamente aumentata – scrive ad esempio Alessandra Multineddu – ho già inoltrato segnalazione ad Abbanoa». In più parti della città arrivano testimonianze pressoché identiche: c’è chi (Carla Melis) parla quindi di «bagno allagato», chi rivela (come Valerio Fiori), «che è esploso lo scaldabagno». Lo scaldabagno danneggiato è evento annoto da diverse persone. Altri hanno dovuto cambiare la valvola di ritegno (c’è stato un momento in cui in città non è stato facile reperirle), la valvola del contatore, flessibili, tubi sotterranei di collegamento dal contatore a casa. Il problema viene segnalato in zone diverse della città, dal centro alla periferia, ma anche nella vicina San Giovanni Suergiu. Ma d’altro canto non mancano nemmeno episodi anche in senso diametralmente opposto: ovvero pressione insufficiente.

L’azienda

Abbanoa non esclude che possa essersi trattato di un evento transitorio, annuncia verifiche ma fa sapere di «non avere ricevuto segnalazioni di aumenti di pressione e di norma il problema è opposto, in ogni caso si effettuano regolazioni per porre la rete in equilibrio: i tecnici sono a disposizione per i sopralluoghi mirati sulle utenze che registrano i problemi ed è disponibile il nostro servizio al numero verde 800022040, le segnalazioni sono fondamentali perché ci consentono di riscontrare subito il problema in rete». Quanto alla questione pertinenze l’ente rimarca che «è di Abbanoa sino a dove c’è rete comunale, poi diventa privata o di Area ma con la quale esistono però protocollo collaudati e applicati come nel caso di via Nuoro dove c’era una perdita da un piantone interno». Abbanoa è intervenuta per chiudere l’erogazione poi però è stata l’azienda di edilizia a completare l’intervento.

RIPRODUZIONE RISERVATA