Troppa pressione, Grillo tace 

Troppa pressione, mediatica e non solo, troppi rischi di condizionamento, Ciro Grillo ha deciso di non parlare in aula, a Tempio, nel processo che lo vede sotto accusa per violenza sessuale di gruppo. Il figlio di Beppe Grillo non si sottoporrà ad esame e controesame, così come gli amici e coimputati, Edoardo Capitta e Vittoria Lauria. Mentre oggi è quasi certa la deposizione di Francesco Corsiglia, lui, difeso da Antonella Cuccureddu e Gennaro Velle, ha scelto di rispondere alla domande su quanto avvenuto a Porto Cervo il 17 luglio del 2019, vuole dare la sua versione della presunta violenza ai danni di una studentessa milanese. È la notizia più importante dell’udienza del processo Grillo, che ieri ha impegnato i giudici del Tribunale di Tempio (collegio presieduto da Marco Contu) sino quasi alle 20. Ed è stata battaglia in aula, perché i consulenti citati dagli avvocati della vittima, hanno tirato le somme del loro lavoro, dicendo due cose: la ragazza ha subito il rapporto sessuale di gruppo, non vi ha in alcun modo partecipato; la studentessa era ubriaca e questa circostanza ha compromesso irrimediabilmente il quadro della libera determinazione. Due temi decisivi che le difese hanno contestato. Non solo, gli avvocati Mariano Mameli, Antonella Cuccureddu e Gennaro Velle insieme ai colleghi hanno detto che le deposizioni dei due consulenti della parte civile sono nulle, perché «Come prevede la riforma Cartabia, le perizie avrebbero dovuto essere depositate in tribunale una settimana prima dell’udienza e non è stato fatto». I giudici hanno stabilito che non è motivo di nullità e, per ora, la questione è stata accantonata.

Il video dello stupro

La prima a parlare è stata la psichiatra Marina Loi. La specialista indicata dagli avvocati di parte civile (Giulia Bongiorno e Dario Romano) è stata netta: la vittima subisce ancora le conseguenze di una sindrome da stress post traumatico, non era partecipe all’atto sessuale con i quattro ragazzi ma lo subiva. Le difese hanno ottenuto la proiezione del video che documenta il presunto stupro. È stato un momento delicato del processo, perché le difese hanno segnalato ai giudici circostanze che smentivano la consulente. Il secondo perito, il professore Enrico Marinelli, ha affermato che la ragazza, dopo avere mandato giù il “beverone” di vodka, era completamente ubriaca, secondo le difese una tesi priva di riscontri scientifici e prove.

RIPRODUZIONE RISERVATA