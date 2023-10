Troppa plastica vicino ai porti e nelle vie navigabili 

Un’alta densità di rifiuti marini, in particolare di plastica, con punti di medio-alta concentrazione sono stati individuati vicino ai porti di Porto Torres e Stintino e nella costa nord ovest (40%), con valori medio-alti lungo le vie navigabili percorse da grandi navi e altre imbarcazioni (40%) e valori bassi nell’area marina protetta dell’Asinara. Nella sede dell’Ente Parco sono stati raccontati i risultati dello studio promosso dall’Università di Sassari e finanziato dal programma PO FEAMP 2014-2020. Un progetto di monitoraggio dell’area marina protetta dell’isola del “marine litter”, ovvero rifiuti gettati in mare, coordinato da Donatella Carboni del Dipartimento di Scienze umanistiche di Sassari, con il coinvolgimento dei pescatori di Stintino e Porto Torres e la collaborazione di vari enti tra cui il Parco Asinara e il Flag Nord Sardegna. «Il 40 per cento dei rifiuti rinvenuto nelle vie navigabili e ad una distanza di mille metri su entrambi i lati – spiega Graziella Benedetto, Dipartimento di Agraria – risultano composti da materiali plastici (20,5%), da multimateriale (12%), legno (4%), misto (2,5%) e vetro (1%)». Il lavoro ha visto impegnati ricercatori e pescatori, questi in qualità di Sentinelle del mare, allo scopo di dare vita ad una strategia per il controllo costante del marine litter, causa di innumerevoli danni alla vita marina.

