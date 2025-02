Troppa pioggia, l’iglesias non gioca 

Iglesias. La pioggia incessante ha trasformato in una risaia il manto erboso dello stadio Monteponi di Iglesias: rinviata l’attesa gara tra i minerari e il Calangianus che metteva in palio il quinto posto in solitaria nella classifica dell’Eccellenza. Quella posizione, per intendersi, che vale l’ultimo utile per disputare i playoff. Le due compagini sono, infatti, appaiate a quota 30 punti ma arrivano allo scontro diretto come reduci da due periodi di forma del tutto opposti: i minerari di Giampaolo Murru hanno una striscia aperta di sette risultati utili consecutivi (quattro le vittorie) ed hanno rosicchiato sei punti ad un Calangianus che sembrava aver blindato il quinto posto e che invece ha perso tutto il proprio vantaggio anche a causa di due sconfitte nelle ultime due gare.

Sulla carta il rinvio dovrebbe dispiacere più all’Iglesias ma il tecnico Giampaolo Murru si mostra realista: «Meglio così, non sarebbe stata una partita di calcio e c’era anche il serio rischio d’infortuni. Il nostro stato di forma? È un periodo in cui stiamo facendo bene: mi piacciono le facce che vedo negli allenamenti, tutti sudano la maglia e dimostrano di potersela giocare con chiunque, anche contro corazzate come Monastir e Ossese con le quali abbiamo pareggiato sfiorando in entrambi i casi la vittoria. Continuiamo così senza fare proclami. Il campionato è lungo».

