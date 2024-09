Troppa Ostiamare per l’Ilvamaddalena Trasferta amarissima ed eliminazione  

Ostiamare 3

Ilvamaddalena 0

Ostiamare (4-3-3) : Valori; Lazzeri, Pinna, Calvo (28’ st Morano), Rasi; Mercuri (40’ st Felici), Angiulli, Ouali; Senesi (35’ st Perroni), Kouko (12’ st Persichini), Barlafante (28’ st Checchi). In panchina Morlupo, Pica, Plini, Proietti. Allenatore Minincleri.

Ilvamaddalena (3-5-2) : Lattisi; Bonu (14’ st Nana), Martinoli, Di Pietro; Ribeiro (1’ st Agostini), Lobrano, Furijan (28’ st Tamponi), Francia, Oriano; Alvarez, Blazevic (14’ st Tapparello). In panchina Cappa, Kiwobo, Glino. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Iheukwumere di L’Aquila.

Reti : nel primo tempo 26’ Kouko (r), 39’ Barlafante; nel secondo tempo 35’ Persichini.

Note : ammoniti Lazzeri, Calvo, Martinoli, Di Pietro, Agostini, Tapparello, Nana .

Ostia. Termina al primo turno l’avventura dell’Ilvamaddalena nella Coppa Italia dilettanti: una buona prestazione non basta contro un’Ostiamare che sarà tra le protagoniste del girone E di serie D.

La squadra di Cotroneo parte forte con una conclusione di Lobrano ma il pallone non viene colpito bene dal centrocampista: l’occasione sfuma. Poco dopo arriva il vantaggio locale: Barlafante si invola in area e viene atterrato da Oriano, per l’arbitro è rigore. Dal dischetto Kouko spiazza Lattisi. Prima dell’intervallo arriva il raddoppio con Barlafante, abile a inserirsi su lancio dalla retrovia e ad anticipare il portiere ospite con un tocco di sinistro.

Nella ripresa sono i sardi ad entrare meglio in partita. Alvarez, il migliore dei suoi, prova a riaprire il match senza fortuna. La terza rete arriva verso il finale di gara con Persichini abile a colpire di testa in mezzo all’area un bel traversone di Rasi, la sfera viene intercettata da Lattisi ma termina comunque in fondo al sacco. Nell’ultimo minuto di recupero la possibilità del gol della bandiera da parte degli ospiti con Alvarez che serve Agostini ma quest’ultimo calcia il pallone fuori. Settimana prossima i maddalenini saranno attesi dal derby con l’Olbia per la prima di campionato, in una gara che si preannuncia infuocata.

