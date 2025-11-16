Troppa Norvegia per una piccola Italia 

Italia 1

Norvegia 4

Italia (3-5-2) : Donnarumma 5.5; Di Lorenzo 5, Mancini 5.5, Bastoni 5; Politano 5.5, Barella 6, Locatelli 6 (79’ Scamacca sv), Frattesi 5.5 (68’ Cristante 6), Dimarco 6.5; Retegui 5, Esposito 6.5 (79’ Zaccagni sv). In panchina: Carnesecchi, Vicario, Bellanov, Raspadori, Gabbia, Orsolini, Cambiaso. Ct: Gattuso 5.

Norvegia (4-4-2) : Nyland 6; Ryerson 5, Ajer 6, Heggem 6, Wolfe 6 (89’ Ostigard sv); Thorstvedt 6 (75’ Aasgaard 6), Berge 5.5, Berg 6 (65’ Thorsby 6.5), Nusa 7.5; Sorloth 6.5 (75’ Bobb 6.5), Haaland 7.5 (89’ Larsen 7). In panchina: Dyngeland, Tangvik, Schjeldrup, Bjorkan, Pedersen, Arnstad, Langa. Ct: Solbakken 7.

Arbitro : Alejandro Hernandez (Spagna).

Reti : nel pt 11’ Esposito; nel st 18’ Nusa, 33’e 34’ Haaland, 48’ Strand Larsen.

Note : ammoniti Barella, Bastoni, Esposito, Gattuso e Strand Larsen. Angoli: 6-2 per l’Italia. Recupero: 2’ e 3’.

Milano. Incubo Italia. La partita che doveva solo certificare la classifica finale del girone di qualificazione - Norvegia ai Mondiali per la via diretta, azzurri nel purgatorio dei playoff - si trasforma in una figuraccia per la nazionale di Gattuso, fischiata alla fine dai 70 mila del Meazza. Stavolta il ct non può che chiedere scusa, per il terribile 1-4 che Haaland e compagni hanno inflitto ai suoi ragazzi. Il pesante punteggio lascia scorie per gli spareggi di marzo, i cui avversari si conosceranno giovedì, oltre ai dubbi già noti sull’attuale valore del calcio italiano.

La sconfitta

Il 4-1 col quale i norvegesi festeggiano il ritorno a un Mondiale 27 anni dopo l'ultima volta è lo stesso scarto del 3-0 iniziale a Oslo: e anche se la partita non è stata perfettamente uguale (un primo tempo di dominio territoriale, il vantaggio, il raddoppio sfiorato), molto simili le fragilità di un’Italia che quando l’avversario ha deciso di cambiare marcia, è finita travolta. Certo, dall’altra parte c’è un centravanti-monstre non pervenuto per un'ora e capace di ribaltare la serata in un solo minuto, con un’altra doppietta che lo porta a quota 16 nel girone. Ma il dislivello globale di qualità, di fronte alla fisicità norvegese o le sgasate di Nousa, è stato davvero pesante. L'Italia insomma va ai play off senza alcuna certezza.

La gara

Sotto la pioggia di Milano, il Meazza si stringe attorno alla nazionale con un pienone di affetto e pubblico. Gattuso schiera la miglior Italia possibile, al netto dell'infortunato Kean e di Tonali risparmiato in vista play off vista la diffida. Locatelli-Barella sono coppia centrale di fronte alla difesa dove Mancini fa coppia con Bastoni. Politano e Frattesi fanno da supporto alla coppia Retegui-Pio Esposito, ma pungono poco. L’intenzione di attaccare è confermata sin dal fischio d’inizio. Al 10’ l’Italia è premiata da un errato disimpegno difensivo di Ryarson: Dimarco serve Pio Esposito spalle alla porta, difesa del pallone e rapida girata per l’1-0. Il nove a zero necessario per il miracolo qualificazione diretta resta un miraggio ma l’Italia non si ferma e nelle fitte maglie difensive della Norvegia pecca di precisione. Nella ripresa, la Norvegia prova a invertire la rotta, e accende i motori Nusa con le sua sgasate: quella giusta è al 18’, quando batte Donnarumma per l’1-1. È il segno che la Norvegia è arrivata ed è il momento di Haaland, sparito dagli schermi: il centravanti-monstre ribalta la partita in un giro d’orologio, sinistro al volo su combinazione Nusa-Bob (33’), sinistro sottoporta su fuga di Nusa (34’) e la Norvegia è sul 3-1. Al 3’ di recupero arriva il 4-1 del neoentrato Strand Larsen. Finisce tra i fischi, una serata da incubo.

