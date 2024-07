Troppa luce a Girilonga, un cittadino porta il Comune in Tribunale 

Di solito le proteste in Comune arrivano per strade o quartieri al buio. A Lanusei succede il contrario: un cittadino che vive in via Leonardo Da Vinci ha presentato ricorso al tribunale contro l'ente poiché le luci dei lampioni in piazza Donatori di Sangue (Girilonga) sarebbero troppo forti “Lamentando la loro eccedenza rispetto alla normale tollerabilità”. Inoltre, chiede un consulente tecnico per analizzare le stesse immissioni luminose. Il Comune in passato aveva richiesto al gestore dell’impianto la possibilità di un migliore orientamento delle sorgenti luminose in piazza Donatori di Sangue. A seguito della segnalazione dell’Ufficio tecnico Edison rilevava: «I proiettori sono posizionati in modo che venga illuminata l’intera piazza, pertanto verso il parcheggio. Modificare il loro orientamento comporterebbe la non corretta illuminazione, lasciando così al buio metà del parcheggio. Insomma per il gestore i proiettori sono correttamente orientati e quella contestata è una luce riflessa». Al Comune non è restato altro da fare che nominare un legale, costituirsi in giudizio e resistere al ricorso “al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni”. (f. me.)

