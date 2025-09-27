Troppa Inter per questo Cagliari 

Cagliari 0

Inter 2

Cagliari (3-4-2-1) : Caprile; Zé Pedro (13' st Felici), Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola (13' st Gaetano), Obert (32' st Idrissi); S. Esposito, Folorunsho (32' st Borrelli); Belotti (44' pt Prati). In panchina Ciocci, Sarno, Mazzitelli, Kılıçsoy, Juan Rodríguez, Rog, Di Pardo, Cavuoti, Liteta, Pavoletti. Allenatore Pisacane.

Inter (3-5-2) : J. Martínez; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique (27' st Dumfries), Barella (19' st Frattesi), Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto (1' st Dimarco); M. Thuram (19' st F. P. Esposito), Lautaro Martínez (44' st Bonny). In panchina Sommer, Di Gennaro, Zieliński, Sučić, Acerbi, Diouf, Bisseck, Darmian, Palacios. Allenatore Chivu.

Arbitro : Piccinini di Forlì.

Reti : nel primo tempo 9' Lautaro Martínez, nella ripresa 37' F. P. Esposito.

Note : ammoniti Carlos Augusto, Barella. Angoli 4-4. Recupero 3' pt-3' st. Spettatori 16.282 per un incasso di 476.746 euro.

La doccia è fredda ma non gelata dopo tre vittorie consecutive compresa la Coppa Italia. La sconfitta aiuta a non perdere di vista l’obiettivo. Il Cagliari continua poi ad avere un bel fuocherello attorno al quale potersi riscaldare. È stato bello sognare, insomma, ed è stato giusto provarci e pensare anche solo di poterci riuscire. Pure questo fa parte di un processo di crescita. Ma pur con tutti i suoi problemi esistenziali, l’Inter resta di un livello superiore per qualità, esperienza. E lo dimostra nei momenti chiave di un match senza storia, comunque giocato a testa alta dalla squadra di Pisacane, per quanto possibile. Il rimpianto per il palo colpito sullo 0-1 da Folorunsho, le reti di Lautaro e di Esposito junior sono una sentenza senza appello. I nerazzurri si impongono così per 2-0 alla Domus e si rilanciano in classifica. Per i rossoblù c’è la trasferta di Udine all’orizzonte.

Le scelte

Pisacane allarga la cintura di sicurezza scegliendo di difendere a tre (anzi, a cinque) e il doppio mediano al posto di un regista, passando così dal 3-4-2-1 al 4-4-2 tra una fase e l’altra. Quindi Caprile in porta, Zé Pedro-Mina-Luperto il terzetto arretrato con Palestra a destra e Obert a sinistra che salgono o scendono all’occorrenza, la coppia Adopo-Deiola nel cuore del campo, Esposito e Folorunsho a ridosso di Belotti. È il 3-5-2 sia in uscita che in entrata, invece, il modulo di riferimento dell’Inter, a sua volta al via con Martínez, Akanji, de Vrij, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram e Lautaro. Ed è proprio quest’ultimo a sbloccare il match dopo soli nove minuti: il tocco di Barella a smarcare Bastoni sulla sinistra, il cross a seguire per la testa dell’argentino che sovrasta Obert e insacca. I nerazzurri hanno il pallino del gioco, sembrano trovarsi a occhi chiusi e arrivano con facilità in area dove la temperatura è abbastanza alta. Caprile è reattivo sul tacco sotto porta di Thuram che da buona posizione, poi, spara alle stelle. Al 43’, l’infortunio di Belotti, tradito dal ginocchio sinistro nell’atterraggio in un duello aereo col portiere. Con l’ingresso di Prati, il Cagliari passa al 3-5-2.

La ripresa

Nell’Inter subito dentro Dimarco per Carlos Augusto a sinistra. Dopo dodici minuti, invece, il doppio cambio nel Cagliari: Gaetano per Deiola e Felici per Zé Pedro. I nerazzurri avevano già avuto due occasioni importanti tra il palo colpito da Çalhanoğlu e la fiondata di Thuram respinta da Caprile. Ora i rossoblù provano a tirare la testa fuori dal sacco, nel frattempo Chivu sostituisce Barella (ammonito) e Thuram con Frattesi e Pio Esposito. Al 28’ trema il palo colpito di testa da Folorunsho sul corner di Esposito. Pisacane alza il tiro inserendo Idrissi e Borrelli per dar sfogo al 4-2-3-1. Ma è l’Inter a dare il colpo di grazia: proprio Idrissi salva sulla linea su Frattesi, un minuto dopo, è il 37’, il più piccolo degli Esposito, proprio lui, solo soletto, scarica in rete sul cross teso di Dimarco. L’Inter colpisce un altro legno poi con Mkhitaryan. Ma la partita è già in archivio.

