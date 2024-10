Troppa indisciplina, il preside taglia la ricreazione 

All’alba del nuovo anno scolastico il dirigente scolastico dello Ianas mette in riga i ragazzi dell’Agrario. Da lunedì la ricreazione durerà appena 10 minuti. Non un istante di più. «Questo perché - ha chiarito in una nota il dirigente Nanni Usai - si sono verificati ripetuti atteggiamenti scorretti degli alunni, tali da non garantire un’effettiva vigilanza da parte del personale e non arrecare pregiudizio alle persone e alle cose».

Qualora ci fosse una reiterazione di comportamenti scorretti da parte degli studenti, la sanzione rischia di essere inasprita: «In quel caso la ricreazione verrà sospesa fino al ripristino di una corretta fruizione di tale momento ricreativo».

Usai usa bastone e carota con gli aspiranti periti agrari: «Auspichiamo la collaborazione fattiva di tutti gli studenti e del personale affinché - dice il dirigente - la ricreazione possa essere effettuata in un clima di serenità e di sicurezza».

Non è la prima volta che il dirigente ricorre alle maniere forti con i ragazzi poco disciplinati. Era già accaduto in relazione all’utilizzo poco civile degli spazi all’aperto e poi ancora per questioni strettamente disciplinari. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA