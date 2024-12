«Troppa incertezza su tempi e opere» La commissione frena 

Ta i banchi della maggioranza sono in molti a pensare che Massimo Zedda, modificando il piano guida per Sant’Elia, stia «evitando una speculazione edilizia che quel piano alla fine realizzava». Tra quelli dell’opposizione gira una delibera del 2019 «quella con cui il sindaco inseriva per primo le aree commerciali sullo stadio, tanto criticate dallo stesso Zedda l’altro giorno in Consiglio comunale». Umori e toni a Palazzo Bacaredda fanno capire perché la commissione congiunta Urbanistica-Sport che ieri avrebbe dovuto votare il documento contenente la proposta di modifica al piano guida Sant’Elia abbia deciso di prendere tempo (fino a lunedì). «Con la mancanza di una parte dello studio trasportistico e i costi per lo stadio che superano i 200 milioni, ho paura che lo stadio non si faccia», dice Giuseppe Farris, CiviCa 2024. «Se continuiamo a far passare tempo, con la burocrazia, il pericolo è che i costi crescano ancora, mettendo in discussione il progetto», gli fa eco Edoardo Tocco, FI. «Bisogna vederci chiaro», spiega Alessio Mereu, FdI, «la delibera va valutata nel dettaglio». «Siamo molto preoccupati», dice Raffaele Onnis, Riformatori. «Pongo alcune questioni: le linee guida Uefa non impongono nessun obbligo, il vecchio piano guida non ha subito bocciature. Allora perché cambiarlo?». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA