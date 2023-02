Tonara 0

Barisardo 1

Tonara (4-4-2) : Sanna, Murru (41’ st M. Saba), Testa, Pachecoy, Pisu, Vassidiki, Demurtas (41’ st Kone), Soru, Piu, Ojeda, Manca (1’ st Melis). In panchina A. Saba, Kone, Deiana, Garau, Sau, Zedda. Allenatore Succu.

Barisardo (4-4-2) : Doumbouya, Moussa, Fanni, Milone, Haro Zanetini, Ziani, Casu (36’ st Loi), Deiana, Muggianu, Ruggiu, Aimi. In panchina Lopez, Chiai, Dias, Enadaoui, D’Uggento. Allenatore Ciarolu.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Rete : 40’ st Muggianu.

Tonara. Il Barisardo si aggiudica il testa-coda contro il Tonara, ma con tanta sofferenza. La rete decisiva della capolista è arrivata a soli cinque minuti dal fischio finale. A realizzarla, Muggianu. Gli ogliastrini, in formazione rimaneggiata, hanno ora un vantaggio di nove punti sull’Idolo e dieci sull’Arborea, che gioca oggi. La squadra di Marco Succu, ultima con quattro punti, sta onorando il campionato. Dopo aver bloccato l’Arborea, stava per compiere l’impresa anche contro i biancocelesti.

Ripresa con buoni ritmi

La prima frazione si è chiusa senza reti, con la palla che ha vagato soprattutto nella zona centrale del campo. Hanno prevalso le difese sugli attaccanti. Nella ripresa sono stati numerosi i capovolgimenti di fronte. Gli ospiti si sono resi insidiosi in particolare con Ruggiu e Deiana, colpendo anche un legno. Il Tonara non è rimasto a guardare e ha impensierito gli avversari con Melis, Kone e Pisu, pareggiando anche il conto dei legni.

Il gol-partita

Al 41’ la rete: conclusione da fuori area di Haro Zanetini, sulla ribattuta corta di Sanna spinge la palla in rete Muggianu. Il Barisardo chiude la gara in nove nel finale di Muggianu e Milone. «Ottima prestazione», dice a fine gara l’allenatore del Tonara, Marco Succu, «ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. Nonostante la posizione in classifica, stanno facendo molto bene». Soddisfatto a metà il presidente del Barisardo, Roberto Ibba: «Bene per i tre punti. Le espulsioni però sono state eccessive». (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata