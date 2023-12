Tromba d’aria, strage sfiorata 

Tetti divelti e rovinati, auto danneggiate e tanta paura. È stata una nottata da incubo quella che si è vissuta a Siniscola. a la Caletta e nella zona industriale di Murtas Artas, con il centralino dei vigili del fuoco che ha ricevuto decine di richieste di interventi, per i dannicausati dal forte vento che ha sferzato l’intera Isola.

La paura

La situazione peggiore si è vissuta nel cuore di La Caletta, dove si è sfiorata la tragedia. Intorno alle 22,30, a causa di un’improvvisa tromba d’aria, una tettoia composta da pannelli coibentati è stata sradicata dal proprio basamento, per poi essere scaraventata al centro della carreggiata nella centrale via Sauro. Fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno e tanto meno automobilisti. Si è trattato di una coincidenza che alla fine ha evitato che la disgrazia potesse avere conseguenze assai più gravi rispetto ai danni che si sono registrati alle cose.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che per diverse ore hanno dovuto lavorare per smantellare quello che restava della tettoia e rimettere in sicurezza l’area interessata dal crollo. La strada è rimasta chiusa al traffico a lungo e solo intorno all’una di notte la circolazione ha potuto riprendere regolarmente. La conta

Nel crollo sono rimaste danneggiate anche due auto posteggiate nelle vicinanze, anche se altre auto in sosta in altre zone della borgata sono state colpite da oggetti schizzati in aria per le fortissime folate di vento. Stessa la sorte capitata al parco macchine dell’azienda che ha in gestione la raccolta differenziata . Posteggiate nell’area industriale all’interno del centro di raccolta dei rifiuti sono state gravemente danneggiate da pietre che il vento faceva volare da ogni parte a mo’ di proiettili. Sempre nella zona industriale un capannone di un’impresa di movimento terra è stato scoperchiato. A pagare le conseguenze del maltempo anche l’abitazione di un vigile urbano, dove il forte vento ha divelto l’impianto fotovoltaico. Decine, inoltre, le segnalazioni giunte ai vigili del fuoco per alberi caduti in mezzo alle strade o perché pericolanti. «Stiamo monitorando le conseguenze di questo disastro – ha dichiarato il sindaco Gian Luigi Farris, che annuncia la dichiarazione dello stato di calamità da parte della sua giunta – faremo la stima dei danni per cercare di sostenere tutti coloro che sono stati colpiti dal maltempo». A Posada invece il forte vento ha danneggiato alcuni dei presepi rionali, allestiti in vista del Natale.