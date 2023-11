Tromba d’aria nell’Oristanese, paura a Cabras e Ardauli 

Paura e grossi danni nell’Oristanese per la tempesta di vento e acqua che si è abbattuta ieri in particolare a Cabras e Ardauli.

Nella costa

Nella cittadina lagunare, la copertura di un’abitazione, molto probabilmente a causa di una tromba d’aria, è stata sollevata. Nel tragitto, prima di cadere a terra, ha danneggiato diverse antenne posizionate sopra i tetti, tegole e cornicioni. I calcinacci hanno colpito diverse auto parcheggiate in strada. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico. «Mai mi sarei aspettata una cosa simile - racconta Stefania Casula, la proprietaria della casa dove abita in affitto una famiglia di quattro persone - Fortunatamente non c’è stato nessun danno alle persone. Spero che il Comune ci dia una mano per pagare lo smaltimento del tetto e per tutti i danni alle auto». Per tutta la giornata di ieri gli operai di un’azienda privata erano al lavoro per portare via la copertura. Nel centro storico del paese, il vento ha buttato giù diversi alberi. Già dalla mattina presto di ieri tutti gli operai del Comune erano al lavoro per verificare le condizioni di tutto l’abitato e per eliminare i rami sparsi nelle strade. Il sindaco Andrea Abis intanto fa un appello: «I cittadini devono controllare le condizioni delle proprie abitazioni e segnalare le situazioni particolari di pericolo al Comune».

Ardauli

Violenta tromba d’aria nella notte tra giovedì e venerdì anche nel piccolo centro del Barigadu. Divelto il tetto di una casa nella via principale del paese, fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i danni sono stati ingenti. I residenti di via Fra Tommaso hanno sentito un boato e visto una scena a dir poco incredibile. La strada e i cortili erano invasi dai detriti e dai pezzi del tetto che la furia del vento è riuscita a portare via. I proprietari per fortuna non erano in casa quando è accaduto. Diverse le auto compite dai calcinacci del tetto e così anche alcune abitazioni vicine. Il Comune è pronto a dichiarare lo stato di calamità naturale. La sindaca Tina Fadda ieri ha effettuato un sopralluogo e ha dichiarato: «Per fortuna non si è fatto male nessuno, a quell’ora la strada era deserta. Di mattina presto gli operai del Comune hanno liberato la strada dai detriti, chi ha subito danni potrà inviarci una comunicazione». Di quanto accaduto il Comune ha già informato Protezione civile, Arpas e vigili del fuoco.

