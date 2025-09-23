Tromba d’aria nel mare di Cagliari 

Ci mancavano solo le trombe d’aria marine, che storicamente da queste parti si sono fatte vedere solo di rado. Ma le cose cambiano, anzi si scaldano come del resto tutto il pianeta, e ieri i sardi l’hanno vista (e abbondantemente fotografata con gli smartphone per pubblicarle sui social network) in tre posti diversi: al Poetto, al Porto di Cagliari e a Tuerredda (Teulada). Fortuna ha voluto che, dopo aver girato vorticosamente in mare, quel tornado ha poi raggiunto le coste sarde quando era ormai “stanco”, nel senso che in mare si era formato e sempre lì ha bruciato la quasi totalità dell’energia che aveva. Giunto a terra, si è praticamente spento. Attenzione, però: l’instabilità meteorologica prevista per questa settimana potrebbe dare il via a ulteriori trombe d’aria marine. A certe rarità ci si potrebbe abituare.

I fenomeni in corso

In questa fine di settembre caratterizzata da un’insolita precarietà del tempo, il fenomeno è l’ennesimo segnale d’allarme lanciato da un pianeta con la febbre, considerate le alte temperature. È proprio per via del calore, che la situazione a un certo punto ha cominciato a girare come un vortice. Più precisamente, come spiega il meteorologo ex Aeronautica militare e ora di Meteonetwork, il cagliaritano Alessandro Gallo, alla base di tutto «è la combinazione tra l’aumento delle temperature medie e le ondate di calore sempre più intense e frequenti che allungano i periodi di siccità. Appena le prime perturbazioni fresche entrano nel Mar Mediterraneo, particolarmente in autunno, causano alcuni fenomeni tra cui proprio le trombe d’aria marine». In parole povere, il mare molto caldo offre tanta energia che, quando arriva la perturbazione fresca, esplode sotto forma di tromba marina. È andata così anche stavolta, considerato il cumulonembo, cioè la nube temporalesca, «che ha innescato il fenomeno: è difficile da prevedere per i prossimi giorni, ma c’è la possibilità che possa innescarsi oggi nel mare ogliastrino».

La situazione oggi

In attesa di eventuali repliche dello show di trombe d’aria marine sul palco delle acque sarde, resta l’anomalia di questo debutto d’autunno decisamente sottotono (dal punto di vista meteo) rispetto alla media del periodo. Tutto parte, spiega Alessandro Gallo, da una cosiddetta “goccia fredda” (una sacca d’aria molto fredda in quota, che si stacca dalla circolazione atmosferica principale e se ne va a zonzo nel Mediterraneo) che si trova fra il confine spagnolo e la francese Tolone. «Il ramo meridionale di quella goccia fredda», spiega il meteorologo cagliaritano, «interessa oggi la nostra Isola con precipitazioni deboli sul Cagliaritano in mattinata, e forse qualche temporale. Sempre oggi, rovesci o temporali sul settore orientale dell’Isola, ma la situazione migliorerà già in serata».

I prossimi giorni

Domani, indicano i modelli matematici, «sull’Isola permane una situazione di instabilità: la nuvolosità in transito non esclude locali rovesci di pioggia». Maestrale in arrivo già oggi, e che domani perde forza fino a sabato, mentre domenica i venti ruoteranno da sud. Instabilità ovunque durante la fine della settimana, calo delle temperature minime e massime soprattutto in Barbagia, dove «potrebbero non raggiungere i 10 gradi di minima». Ombrelli aperti, a quanto pare, ma col vantaggio di un po’ d’acqua negli invasi della Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA