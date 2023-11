Tromba d’aria e danni, dichiarato lo stato di calamità 

A pochi giorni dalla violenta tromba d’aria che ha scoperchiato il tetto di una casa, l’esecutivo guidato dalla sindaca Tina Fadda ha dichiarato lo stato di emergenza e calamità naturale. Così come il Comune di Cabras, dove lo stesso giorno un episodio simile aveva creato grossi danni. Il forte vento è riuscito sradicare e spostare la copertura di un tetto di un’abitazione privata. Il maltempo ha causato anche grossi danni a tante auto parcheggiate in strada. Diversi gli alberi divelti. Ma ci sono state conseguenze anche per la struttura che ospita il museo civico di via Tharros. Nella delibera di Giunta firmata dal sindaco Andrea Abis si legge che “si rende necessario ed urgente porre in atto immediati e specifici interventi per il ripristino dell’agibilità e la messa in sicurezza delle abitazioni private e la riparazione degli autoveicoli”. Con la dichiarazione si avvia la procedura per chiedere alla Regione il riconoscimento della calamità e la concessione degli aiuti economici per i danni subiti.

Il Comune di Ardauli sta chiedendo un intervento finanziario immediato. A breve il Comune invierà dunque alla Regione un resoconto di tutti i danni registrati nel territorio comunale.«La tromba d’aria ha causato nel territorio di Ardauli gravissimi danni alle campagne, alle azienda zootecniche e agricole e ad alcuni fabbricati nel centro abitato», spiegano dalla Giunta.

RIPRODUZIONE RISERVATA