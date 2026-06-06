Tromba d’aria distrugge l’azienda agricola modello 

Una tromba d’aria, un vortice gigantesco che all’improvviso ha inghiottito i sacrifici di una vita. Elvio Manca, 75 anni, e la sua famiglia, hanno perso in pochi secondi i 7.500 metri di serra dell’azienda agricola di via San Giovanni, a Decimoputzu. Serre in ferro-vetro dove nell’ultimo periodo avevano coltivato angurie e pomodori. «È l’ennesimo danno che subiamo», dice con filo di voce. «Anni di sacrifici, persi in un battito di ciglia».

Un vortice improvviso

I danni risalgono al 31 maggio scorso, una giornata di vento forte. Erano le 14,30. «Mio figlio abita in quella zona e all’improvviso ha visto spezzoni di vetro volare ovunque», racconta Elvio Manca. «Abbiamo perso tutto e, sinceramente, non ce la faccio più ad andare avanti». Uno scoramento che investe anche la sua famiglia. Con l’esperienza di una vita, lui non dimentica il periodo dell’alluvione che aveva distrutto diverse aziende agricole: «Non mi piace stare a casa senza lavorare, senza dare una mano. Se non avremo degli aiuti questa volta saremo costretti a chiudere». È scoraggiato: «Non si può più andare avanti. L’unica mia speranza è che “Dio ce la mandi buona”».

L’impegno

Il Comune di Decimoputzu è pronto ad aiutare Elvio Manca e la sua famiglia. «Questa azienda è stata spazzata via da una tromba d’aria: pochi secondi e tutto è cambiato», dice il sindaco Antonino Munzittu che ha visto i danni. «Parliamo di un’azienda che da sempre è un modello». Il primo cittadino ha chiamato subito in Regione. «Ho parlato con l’assessore all’Agricoltura e il Comune di Decimoputzu è pronto a predisporre la richiesta di calamità naturale all’agenzia Laore. Quella di Elvio Manca è un’azienda dove si lavora da più di 40 anni e in 30 secondi le strutture in ferro-vetro sono andate distrutte». Il sindaco sottolinea: «Il frutto di anni di sacrifici e di lavoro familiare è andato perso a causa di questa calamità naturale. Insieme a Manca, presenteremo la richiesta di indennizzo nel più breve possibile».

Mesi di disagi

Il 31 maggio scorso la tromba d’aria ha investito soltanto la porzione di terra della famiglia Manca. Ma solo negli ultimi mesi sono stati tanti i danni subiti dagli agricoltori di Decimoputzu. Dopo le piogge e il vento di gennaio e febbraio, il Comune aveva chiesto agli agricoltori e proprietari di serre che hanno subito danni a causa delle persistenti avversità atmosferiche di presentare la segnalazione a Laore. Danni causati dal maltempo, ma anche dai malviventi. Il sindaco Munzittu aveva infatti organizzato una riunione tra gli agricoltori e i carabinieri a causa dei danni subiti dai ladri che smantellando i cavi delle serre, rovinano le colture.

RIPRODUZIONE RISERVATA