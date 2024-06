Trofeo Piras, la Sardegna in semifinale contro la Sicilia 

Come già avvenuto nelle altre due edizioni, anche per il terzo Trofeo Benedetto Piras il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete non è voluto mancare. Ieri pomeriggio ha seguito al Comunale di Muravera la gara del Gruppo B tra le rappresentative Under 17 di Sardegna e Piemonte. Con un ricordo speciale: «Gigi Riva resta nei nostri cuori, ha unito tutta Italia», il suo messaggio a una leggenda del calcio con cui ha condiviso un’infinità di eventi, fra cui - su tutti - l’esperienza ai Mondiali del 2006. «Quello è stato il punto più alto, ma Gigi entrò in federazione alla fine del 1987 e io a febbraio del 1988: abbiamo fatto tutto il percorso assieme, dagli Europei ai Mondiali passando per tanti ritiri della Nazionale, condividendo tanti momenti».

Gli Europei

Abete ha un augurio per Spagna-Italia di stasera: «Bisogna sempre stare attenti, questi Europei finora hanno visto grande equilibrio», sottolinea, «tante nazionali hanno avuto difficoltà, l’Italia ha reagito bene con l’Albania dando buone impressioni. C’è fiducia: anche nel 2021 non eravamo favoriti e abbiamo fatto un’impresa. Intanto pensiamo a passare il girone». Anche un giudizio sul movimento calcistico regionale, non solo della Lega di cui è presidente dal 2022 ma anche del Cagliari. «Ranieri l’ha guidato in maniera magistrale, il campionato è stato difficile ma è riuscito a conquistare la salvezza. Sembrava dura a un certo punto: lui ha tranquillizzato l’ambiente». Sul calcio sardo, il commento di Abete parte proprio dal torneo e da Benedetto Piras, dal 1981 al 2008 presidente del Comitato regionale: «È stato un punto di riferimento nazionale per tanti anni. Il Comitato sardo, col presidente Gianni Cadoni in testa, sta facendo un gran lavoro soprattutto sul territorio: non è facile, ma la nostra presenza deve diffondersi in tutti i comuni anche per responsabilità sociale».

In campo

La Sardegna di Davide Canosa, sotto gli occhi di Abete, ha ottenuto il punto qualificazione nell’ultima giornata: 1-1 col Piemonte, che chiude primo, in gol Nicolò Scano. In semifinale trova la Sicilia, che ha vinto il Gruppo A: si gioca alle 17 a Castiadas, quartier generale del torneo e che ospiterà anche la finalissima domani. L’altra semifinale è Piemonte-Toscana, alla stessa ora a Villasimius.