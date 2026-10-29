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30 ottobre 2026 alle 00:11

Trofeo Italia: 7 medaglie in attesa dei “tricolori” 

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In attesa di scendere sul tatami per i campionati italiani di novembre a Lido di ostia, la Sardegna del judo ha iniziato a confrontarsi con le altre regioni nell’ultima tappa Trofeo Italia. A Policoro, in Basilicata, la rappresentativa isolana della Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) si è presentata con da 29 Cadetti e 17 Juniores. Sette le medaglie conquistate dai judoka sardi. Sul gradino più alto sono saliti l’Under 18 Massimo Macciocu (50 kg, Guido Sieni Sassari) e Francesco Carta (60 kg, Ichnos Cagliari). Tra i Cadetti anche i bronzi di Giorgio Garau e Gabriele Denurra (Sieni). Tra gli Under 21, argento di Federico Lai (55 kg, C.S. Olbia) e bronzi per Arianna Perra (52 kg, Ceracchini Cagliari) e Monica Spanu (Judo Terralba). Per la Guido Sieni Sassari, secondo posto nella classifica maschile e terzo nella generale.

Adesso si guarda a Lido di Ostia, dove il 6-7 novembre si disputano i campionati italiani assoluti A2 e il 21-22 quelli Esordienti B (A2); a dicembre (12-13 a Lignano Sabbiadoro) ci saranno poi gli “assoluti” A1. Per la Sardegna si sono qualificati (l’ultima prova valida era a Ruinas) complessivamente 69 judoka (45 uomini e 24 donne), in rappresentanza di 27 società. Gli Under 36 saranno 23 (15 uomini e 8 donne), gli Esordienti B 46 (16 donne e 30 uomini). La società più rappresentata (7 nomi) sarà la Ceracchini.

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