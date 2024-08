Trofeo Formenton, il successo va a Suspiria the Revenge   

Suspiria the Revenge si è aggiudicato ieri nelle acque dell’Arcipelago della Maddalena la 33ª edizione del Trofeo Mario Formenton. La classica della vela d’altura estiva dedicata al grande imprenditore ed editore e organizzata dallo Yacht Club Punta Sardegna in collaborazione con Geosail e Yacht Club Costa Smeralda, ha visto la partecipazione di 50 barche, poi suddivise in tre distinte classifiche. Lo Swan 42 di Antonio Venneri ha vinto nella “Regata”, seguito da Django di Giovanni Lombardi e Blex di Benedetta Iovane. Nella “Crociera” vittoria di Tuono di Davide Daquino, nella “Veleggiata” si è imposta Locura, Baltic 51 di Tommaso Ascarelli.

Le condizioni meteo, sebbene un po’ mutevoli, hanno permesso lo svolgimento del percorso tra le isole di Spargi, Spargiotto e Berrettini fino a Porto Pollo, garantendo spettacolo e divertimento ai partecipanti. Domani, nel Golfo di Cugnana, va in scena la 2ª VelaCup, veleggiata organizzata dal Marina di Cala dei Sardi.

