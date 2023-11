Trofeo Carrela in Barbagia, tour e gara delle auto d’epoca 

Sarà l’Alfa Romeo Giulietta 1300 Turismo internazionale del 1961 della polizia di Stato a fare da apripista al decimo trofeo Carrela in Barbagia, gara di regolarità per auto d’epoca che si svolgerà durante Magie d’Inverno, organizzata dalla gioielleria Rosas 1945 da venerdì a domenica. La gara di regolarità attrae supercar d’altri tempi e si svolge con la collaborazione del noto marchio Chopard, sponsor storico della Mille Miglia. La gara sarà supportata dal Classic Team Nuoro. In via Lamarmora 145 raduno alle 9 di sabato. Il via alle 10 verso il monte Ortobene, poi a Su Gologone. L’indomani al MacLula. Per volontà di Fabio Rosas prove speciali nel centro storico.

