Trofeo Benedetto Piras: in campo 160 ragazzi 

La terza edizione del Trofeo Benedetto Piras, intitolato al “Professore” che per oltre 40 anni ha guidato il Comitato Regionale sardo, contiene anche un messaggio sociale. L’evento, con otto rappresentative Under 17, si terrà da lunedì a venerdì in dieci comuni quasi tutti della costa orientale: «Saremo regione pilota per il primo torneo eco sostenibile», annuncia Gianni Cadoni, presidente della Federazione della Sardegna, «per ogni gol segnato saranno piantati cinque alberi nel Montiferru, territorio colpito da un grosso incendio qualche anno fa, e in accordo con Forestas vogliamo ripristinare un’altra area boschiva a Cuglieri. Poi eliminare la carta, rimpiazzandola coi QR Code, e sostituire le bottiglie di plastica con contenitori biodegradabili e borracce in alluminio. Seguiamo un obiettivo sociale per far sì che sia adottato a livello nazionale».

Il torneo

Gironi da lunedì a mercoledì (alle 17): nel gruppo A Lazio, Sicilia, Toscana e Umbria, nel gruppo B la Sardegna sfida la Liguria a Tertenia lunedì, la Calabria a Castiadas martedì e il Piemonte a Muravera mercoledì. Semifinali giovedì alle 17: a Castiadas 1ª del gruppo A-2ª del gruppo B, a Villasimius 1ª del gruppo B-2ª del gruppo A. Finale venerdì pomeriggio a Castiadas (orario da definire). Sono 160 i ragazzi, 20 per rappresentativa. Quella sarda è guidata da Davide Canosa. «È un momento di festa in memoria del professor Piras, vogliamo sia di preparazione al futuro per i nostri ragazzi», spiega Cadoni.

