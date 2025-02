Trivelle in azione A San Cosimo si cerca l’acqua 

Via alla campagna di trivellazioni alla ricerca di acqua. Sono iniziati da qualche giorno gli scavi a San Cosimo per dare sollievo, almeno in parte, alla grande sete che ha costretto la comunità a diversi mesi di restrizioni.

Al termine delle indagini, si potrà capire quanta acqua riversare nei serbatoi di Cort’e Malis. A dare la notizia l’assessora all’Ambiente Maria Tegas «Vorremmo evitare un’altra estate come quella dello scorso anno, quindi abbiamo iniziato la campagna. Questo non significa avere risolto il problema della siccità e poter sprecare la risorsa. Auspichiamo di trovare l’acqua su più punti, come emerge dal progetto e dagli studi preliminari approvati. Ma i primi risultati fanno ben sperare». Dopo San Cosimo, le macchine si concentreranno tra Maria Ausiliatrice e il Selene, a Pedulu. L’assessora Tegas continua: «È uno sforzo importante anche dal punto di vista economico, perciò abbiamo presentato un piano di finanziamento alla Regione, anche perché poi bisognerà connettere la risorsa alla rete. Abbiamo chiesto ad Abbanoa di investire ulteriormente sulla condotta, dopo quello sul collettore di via Leonardo Da Vinci». Dove è stato sostituito il tubo così da consentire un aumento della portata. Lanusei arriva da oltre un anno di ristrettezze idriche, che non hanno risparmiato nemmeno i mesi invernali. E la vicesindaca rimarca comunque la necessità di investimenti: «Siamo stati una comunità virtuosa evitando l’intervento delle autobotti della Protezione civile. È ovvio che serve l’investimento sulla condotta che ci porterebbe più acqua dal lago, per avere più risorse e non mettere sotto pressione le sorgenti».

