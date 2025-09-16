Trittico-verità per la Torres 

Sassari. Tre gare in otto giorni per allineare la classifica alle condizioni fisiche e tecniche della Torres. Ternana, Juventus Next Gen e Ascoli le avversarie. La formazione rossoblù non può puntare più alla partenza sparata come nelle precedenti due stagioni perché ha ringiovanito la rosa, ma vale più dell’attuale tredicesimo posto (in gruppetto) che fa anche da confine coi playout. Va detto che con 2 soli punti in più la squadra sassarese sarebbe sesta, con il morale decisamente più alto e in linea coi programmi. Quali siano i 2 punti che mancano è facile dirlo: quelli del match col Bra, dove il pareggio «non ha gratificato quanto espresso in 95 minuti», come sottolineato dal tecnico Michele Pazienza.

Sarà interessante vedere le prossime designazioni per capire se il signor Andrea Mazzer della sezione di Conegliano è stato messo a riposo. A distanza di tre giorni restano la rabbia e l’incredulità per il rigore non assegnato (nonostante la visione al Var): Baressa ha il braccio sinistro completamente alzato sul traversone di Scheffer. Penalty ineccepibile a differenza di quello concesso al 57’ per fallo su Musso (era stato anche espulso un giocatore del Bra) e poi ritirato dopo aver rivisto l’azione.

Il calendario

Sabato arriva al “Vanni Sanna” la Ternana, che dopo le sconfitte contro Livorno e Ascoli ha battuto Rimini 4-1 e Carpi 2-0. Martedì il primo turno infrasettimanale sul campo della Juventus Next Gen, che ha perso la sua prima gara nell’ultimo turno contro la capolista Arezzo, in gol su rigore al 96’ per un fallo di mano, a dimostrazione che la regola vige ancora. Infine sabato 27 sarà di scena a Sassari l’Ascoli, imbattuto sia come risultati sia come porta dal momento che non ha ancora incassato gol. Occhio poi: finora l’Ascoli ha sempre vinto 2-0 in trasferta.

Insomma, un trittico molto rischioso per la classifica, dove la Torres deve necessariamente fare punti in ogni gara (e occorre almeno una vittoria) altrimenti c’è il rischio di piombare in zona playout e appesantire la testa di un gruppo alla ricerca di continuità ed efficacia.

La Coppa Italia

Per i sedicesimi di finale la Torres se la vedrà contro un’altra squadra toscana ma ben più forte del Livorno, dato che l’Arezzo è attuale capolista del campionato a punteggio pieno dopo 4 giornate. La partita si giocherà al Città di Arezzo mercoledì 29 ottobre alle 18,30. Magari per quella data l’Arezzo non sarà più imbattuto, ma di sicuro è un’avversaria di valore.

Chi si aggiudica la sfida per gli ottavi affronterà la vincente tra Latina e Perugia. Il match si disputerà a fine novembre. Per quella data dovrebbero essere rientrati sia il portiere Zaccagno sia il trequartista Mastinu.

RIPRODUZIONE RISERVATA