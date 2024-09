Trittico della verità per il Cagliari 

È passato poco più di un mese dall’inizio della stagione, il Cagliari di Nicola è già a un bivio. Le tre sconfitte consecutive (in particolare la più recente con l’Empoli) e l’ultimo posto in classifica hanno inevitabilmente destabilizzato il percorso, l’ambiente e le aspettative di un progetto che poteva (doveva?) trovare subito sponda nel calendario, con quattro delle prime cinque partite in casa. Il bilancio, sin qui, è al limite dell’imbarazzo con due punticini nel carniere (frutto dei pareggi con Roma e Como), otto gol subiti e uno appena realizzato, quello di Piccoli contro i lariani, forse l’ultimo lampo rossoblù prima della tempesta. Che mette tutti con le spalle al muro ad Asseminello, dove la squadra è in ritiro da ieri sera nella speranza di compattarsi e trovare una chiave di volta in vista di un trittico della verità. Domani i sedicesimi di Coppa Italia con la Cremonese, a seguire due trasferte in campionato con Parma e Juventus. Un vero e proprio banco di prova prima della sosta. Per l’allenatore in primis, ma non solo.

L’insidia di Coppa

La stessa Coppa Italia rischia di diventare un pericoloso boomerang. Più che al risultato e alla qualificazione di per sé, Nicola puntava probabilmente soprattutto nel coinvolgimento di chi sinora ha trovato meno spazio, per uniformare il morale del gruppo e sperimentare, allo stesso tempo, soluzioni alternative che possano risultare utili cammin facendo. Soprattutto in attacco, dove il Cagliari sta trovando le difficoltà maggiori stando ai numeri. Dopo gli ultimi eventi, invece, il turnover non può prescindere da una prestazione convincente e dal passaggio del turno. Considerato anche il fatto che la Cremonese è una squadra di una categoria inferiore, per quanto abbia già inserito la marcia veloce e sia ai vertici del torneo cadetto. Come se la vittoria di domani alla Domus fosse scontata, insomma. Ma scontata, non lo è affatto.

Lontano dall’Isola

La partita più importante stavolta, però, si gioca lontano dall’Isola e dura 180 minuti, tra i 90 al Tardini col Parma e i 90 allo Stadium con la Juventus. Due gare insidiose a dir poco, contro una delle rivelazioni del campionato (forse la più apprezzata per il gioco espresso) e una delle candidate allo scudetto. Due esami nei quali il Cagliari deve farsi trovare preparato sia tatticamente che mentalmente. Due trasferte da cui deve tornare con altrettanti punti, almeno, per non farsi divorare dalla concorrenza e dalla depressione. Anche perché, dopo la sosta il calendario non è certo più accomodante, tra il Torino in casa e l’Udinese fuori.

Sotto esame

Questa è la Serie A, del resto, e i rossoblù devono dimostrare di esserne all’altezza sul campo, non solo negli ideali e nei buoni propositi. Già in passato questo gruppo - pur con i suoi limiti - ha tirato fuori il meglio di sé, dal punto di vista caratteriale, nelle difficoltà e in sfide sulla carta impossibili. Cremonese, Parma e Juventus, dunque: la svolta in tre mosse per il Cagliari di Nicola. Si può, si deve.

