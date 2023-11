«Triste primato del territorio per il diabete» 

Oltre 12 mila persone affette dal diabete, il 10 percento di queste del tipo 1, il triste record di un territorio con il più alto tasso d’incidenza della Regione (già primatista, dopo l’Islanda, della più elevata coincidenza della malattia al mondo).

Il Sulcis Iglesiente si mobilita per la sensibilizzazione all’argomento su un male che il responsabile della diabetologia della Asl Sulcis, Giacomo Guaita, definisce come una vera e propria pandemia: «Perché continua ad essere in costante aumento - rivela - così come la capacità di diagnosi precoce, che necessiterebbe però di maggiori risorse da ogni punto di vista».

Nel Sulcis Iglesiente una persona su 100 deve fare i conti con il diabete e su 12 mila, oltre 1000 sono affette dal tipo 1, quello che colpisce in media dall’età di 7 anni e necessita costantemente della somministrazione dell’insulina. «Le cause sono di vario genere - spiega Guaita - genetica, ambientale, sedentarietà, status economico deficitario».

Ieri a Iglesias si è tenuto un convegno interamente dedicato al tema: «È stata l’iniziativa di un’intera comunità con la presenza di associazioni culturali, socio sanitarie, della chiesa, dell’amministrazione comunale e dei rappresentanti della comunità scientifica - spiega Riccardo Trentin, presidente della federazione Rete Sarda Diabete - affinché il nostro territorio, considerata l’alta incidenza della malattia, sia tra i primi a partire con il programma di screening su diabete 1 e celiachia». In occasione della giornata mondiale del diabete la città ha illuminato i propri monumenti di blu, così come il Comune di Sant’Antioco ha “vestito” dello stesso colore il Palazzo Municipale e l’associazione Fand (affiliata all’associazione italiana diabetici) in collaborazione con l’associazione “Naba” di Carbonia, ha organizzato per il prossimo 3 dicembre un convegno che si terrà nella città mineraria, interamente dedicato al tema diabete.

