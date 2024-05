Triste addio al direttore della banda 

Si terranno oggi a Decimomannu (parrocchia Sant’Antonio, alle 16) i funerali di Paolo Mocci, storico direttore del gruppo bandistico Vincenzo Bellini. Classe 1933, il maestro ha insegnato alle scuole medie e diretto, dal 1955 al 1999, la banda musicale che per l’ultimo saluto suonerà per lui. Polistrumentista e compositore, Mocci ha dedicato la vita alla musica: amava in particolare quella contemporanea e tentava spesso di insegnarla agli allievi. «È stato il mio maestro da quando sono entrato nel gruppo nel 1984 – ricorda l’attuale presidente del sodalizio, Nicola Lecis – e da lui ho imparato tutto. Tutti lo ricordano come una persona gentile, buona e pacata: un signore».

Con l’arrivo di Mocci si registroØ una diminuzione dei componenti del gruppo bandistico provenienti da Assemini e la sede venne trasferita a Decimomannu; alla fine degli anni ‘60 s’invertì la tendenza e la banda fece ritorno ad Assemini fino al 2021. Mocci, residente in via Cagliari a Decimomannu, non ha avuto figli né dalla prima né dall’attuale moglie, Anna. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA