Portoscuso
09 dicembre 2025 alle 00:17

Triste addio al consigliere Attilio Valdes 

Portoscuso piange la morte di Attilio Valdes, consigliere comunale in carica, scomparso dopo una lunga malattia. Valdes, 67 anni, vigile urbano in pensione, è stato eletto per la prima volta durante il primo mandato di Giorgio Alimonda sindaco ed è stato uno dei pilastri di quella esperienza politica. Si era dimesso dopo pochi mesi per motivi di salute. Valdes si era ripresentato agli elettori nell’ultimo appuntamento con le urne nel 2022, nelle fila di Portoscuso Insieme sostenendo il sindaco Ignazio Atzori. L’amministrazione comunale, con un post sulla pagina Facebook, ha voluto ricordare Attilio Valdes. «Ricordando la sua forza, tenacia e forte attaccamento alla nostra cittadina – si legge nel post firmato da sindaco, giunta, consiglio comunale tutto e uffici comunali – ringraziamo per il suo prezioso contributo che non ci ha fatto mancare finchè le forze glielo hanno consentito». I funerali si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa Vergine d’Itria. (a. pa.)

