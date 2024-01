Triste addio a Vigorsol, il cane libero adottato dalla comunità del Poggio 

La comunità di Poggio dei Pini è in lutto per la perdita di un membro molto speciale: Vigorsol. Questo cane libero, che ha vagato per le strade della lottizzazione per anni, è morto alla vigilia di Capodanno. Un po’ tutti lo conoscevano, in tanti lo amavano. Il suo spirito libero e la sua presenza costante nelle vite quotidiane di molti hanno reso la notizia della sua morte un evento doloroso per la comunità.

Luciana Pes fu una delle prime ad accogliere Vigorsol molti anni fa: «È stato il cane del nostro quartiere per anni, tutti lo conoscevano a Poggio. Tutti gli abitanti gli volevano un gran bene, non gli andava di stare in casa. La sua presenza calorosa ha influenzato molte vite, accompagnando i residenti nelle loro passeggiate quotidiane. Durante l'estate, Vigorsol trovava rifugio nel bar La Terrazza, godendo dell'aria condizionata e delle attenzioni dei clienti che gli offrivano del cibo. Mio marito, Gavino, anni fa ha preso l'iniziativa di microchipare Vigorsol, incidendo il numero di telefono sulla medaglietta, al fine di proteggerlo da eventuali rischi».

Centinaia di commenti sui social, accompagnati da video e foto, testimoniano l'affetto diffuso per questo cane. La Società Cooperativa, attraverso il vicepresidente Sergio Arizio, ha condiviso un commovente ricordo: «Vigorsol è stata sempre una presenza discreta, incarnando quei valori di affetto e tenerezza che spesso noi umani non siamo in grado di dimostrare. Addio cane buono, amico di tutti». (m. p.)

