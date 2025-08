“Tristango” ed emozioni Il duo Sello e Fassetta stasera a Portoscuso 

Dopo il concerto di ieri nel suggestivo scenario di Pozzo Baccarini a Gonnesa, Luisa Sello e Gianni Fassetta saranno stasera a Portoscuso (ore 22, anfiteatro passeggiata Sottotorre), flauto e fisarmonica per incantare il pubblico con “Tristango”. È dunque cominciata con un viaggio musicale intenso tra ricordi, emozioni e atmosfere sospese nel tempo, in un percorso affidato alla maestria di due interpreti di caratura internazionale, la sedicesima edizione di ARTango&Jazz Festival, rassegna concertistica organizzata dall’associazione Anton Stadler ETS, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore.

Domenica, all’interno della rassegna concertistica “I Tramonti di Porto Flavia”, nello spazio antistante l’ingresso dell’ex area mineraria di Masua è in programma il concerto “A los maestros” del Duo Furia-Deiana. ARTango&JazzFestival ritornerà invece a Portoscuso anche il 18 agosto, nella storica Tonnara Su Pranu dove alle 22 il duo pianistico a quattro mani di fama internazionale, formato da Paolo e Aurelio Pollice terrà il concerto “Il giro del mondo in 80 giorni”. Stesso spettacolo anche il giorno prima, domenica 17 agosto, alle 20.30 in concomitanza con il tramonto a Masua. L’evento chiuderà la nona edizione della rassegna concertistica “I tramonti di Porto Flavia”, anteprima estiva del Festival Internazionale di Musica da Camera (in programma in autunno a Iglesias).

