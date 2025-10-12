VaiOnline
Ciclismo.
13 ottobre 2025 alle 00:33

Tris per Trentin  nella Parigi-Tours 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Matteo Trentin (Tudor) ha vinto in volata la Parigi-Tours, una delle classiche più antiche del mondo, imponendosi sul francese Christophe Laporte e sul danese 19enne Withen Philipsen, secondo qualche giorno fa alla Tre Valli Varesine. Per il 36enne italiano è la terza vittoria nella corsa, dopo quelle conquistate nel 2015 e nel 2017, e la prima in questa stagione.

Intanto a Uae Emirates Xrg continua a ritoccare il record assoluto di vittoria stagionali per una singola squadra. Ieri è arrivata la numero 94 del 2025, grazie all’inglese Adam Yates (gemello di Simon, della Visma, che ha “scippato” il Giro d’Italia a Isaac del Toro, della Uae), che si è imposto nella prima edizione del Trofeo Tessile e Moda, di 170,9 km, con partenza da Valdengo e arrivo in salita al santuario di Oropa.

Yates ha preceduto di 11” il francese Mathys Rondel (Tudor) e di 25 l’australiano Jay Vine, suo compagno alla Uae. Quarto e primo italiano il leader della Coppa Italia, Christian Scaroni, della Xds Astana. La squadra italo-kazaka brinda anche in Cina grazie al velocista Matteo Malucelli, vincitore di due tappe e della classifica finale del Tour of Taihu Lake.

Per la Uae Emirates arriva anche un altro successo: lo ha colto a Maastricht il belga Florian Vermeesch, aggiudicandosi il Mondiale Gravel dopo 180,9 km.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Longevità

Morto a 108 anni l’uomo più anziano della Sardegna

Teulada, addio a Pietrino Culurgioni Discendeva da una famiglia di caprai 
Salvatore Loi
L’omicidio

Palermo, 21enne ucciso in piazza

Paolo Taormina era uscito dal suo pub per sedare una rissa 
La svolta

Gli ostaggi ancora vivi tornano a casa

Oggi Trump in Israele, poi in Egitto per firmare l’accordo. Netanyahu: inizia la guarigione 
Il caso.

Banca dati violata, caccia agli “spioni”

Due inchieste per scoprire chi abbia spulciato il registro digitale dei reati 
Francesco Pinna