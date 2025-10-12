Tris per Trentin  nella Parigi-Tours 

Matteo Trentin (Tudor) ha vinto in volata la Parigi-Tours, una delle classiche più antiche del mondo, imponendosi sul francese Christophe Laporte e sul danese 19enne Withen Philipsen, secondo qualche giorno fa alla Tre Valli Varesine. Per il 36enne italiano è la terza vittoria nella corsa, dopo quelle conquistate nel 2015 e nel 2017, e la prima in questa stagione.

Intanto a Uae Emirates Xrg continua a ritoccare il record assoluto di vittoria stagionali per una singola squadra. Ieri è arrivata la numero 94 del 2025, grazie all’inglese Adam Yates (gemello di Simon, della Visma, che ha “scippato” il Giro d’Italia a Isaac del Toro, della Uae), che si è imposto nella prima edizione del Trofeo Tessile e Moda, di 170,9 km, con partenza da Valdengo e arrivo in salita al santuario di Oropa.

Yates ha preceduto di 11” il francese Mathys Rondel (Tudor) e di 25 l’australiano Jay Vine, suo compagno alla Uae. Quarto e primo italiano il leader della Coppa Italia, Christian Scaroni, della Xds Astana. La squadra italo-kazaka brinda anche in Cina grazie al velocista Matteo Malucelli, vincitore di due tappe e della classifica finale del Tour of Taihu Lake.

Per la Uae Emirates arriva anche un altro successo: lo ha colto a Maastricht il belga Florian Vermeesch, aggiudicandosi il Mondiale Gravel dopo 180,9 km.

