Tris nel fioretto e Di Veroli: dominio azzurro 

Milano. L'azzurro del podio e il rosa del fioretto, in questi iridati di scherma che vestono sempre più il Tricolore: due medaglie martedì, quattro ieri con l'argento di Davide Di Veroli nella spada maschile ai Mondiali milanesi che regalano i primi tre gradini del podio del fioretto femminile ad Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto. Dall'inno di Mameli dell'inaugurazione alla presenza di Mattarella alla seconda giornata di medaglie, le sorelle d'Italia non rompono il patto con il podio di questa rassegna, con la pisana Batini sconfitta nel derby dei quarti proprio da Volpi, poi eroica in semifnale con l'americana Kiefer, prima di domani per 15-10 una comunque emozionata Errigo: «Un argento inaspettato e me la sono goduta. Vivere tutto ciò a 35 anni è fantastico». Dopo la sconfitta del figlio d'arte Valerio Cuomo ai quarti, la spada maschile infilza la medaglia d'argento con Davide Di Veroli. In grado di superare in semifinale il campione olimpico, il francese Cannone, e poi di contendere a 21 anni il titolo mondiale in finale Mate Tamas Koch (10-14). Il tutto in una giornata che aveva vissuto sul gran rifiuto dello spadista ucraino Reizlin, non presentatosi in pedana contro il russo Anokhin.

