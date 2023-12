tris di sconfitte per l’Hermaea 

Hermaea Olbia 1

San Giovanni in M. 3

Hermaea Olbia : Parise 1, Orlandi 14, Adriano 20, Anello, Gannar 10, Blasi (L), Civetta 1, Marku 4, Partenio, Fonte- maggi, Imamura 14, Schmit. Allenatore Guadalupi.

S. G. in Marignano : Giaco- mello 13, Nardo 17, Consoli 12, Turco 2, Ortolani 15, Parini 8, Meliffi (L), Cangini, Salvatori, Ghibaudo, Pecorari. All. Bertini

Arbitri : Kronaj-Di Lorenzo.

Parziali : 13-25, 25-22, 17-25, 23-25.

Olbia. Non c’è due senza tre. Dopo le sconfitte subite a Macerata e Mondovì, l’Hermaea chiude il cerchio in casa, piegata 1-3 dal San Giovanni in Marignano.

Le romagnole terze in classifica espugnano il GeoPalace nella sfida della 2ª di ritorno di A2 femminile di volley, che inaugurano alla grande vincendo il primo set a 13. La squadra di Dino Guadalupi barcolla ma non molla, e replica facendo suo il secondo parziale a 22: 1-1. Equilibrio che si spezza nella terza frazione, conquistata (25-17) dalle ospiti, salvo poi ripresentarsi nella quarta, giocata punto a punto e decisa alla fine dal doppio errore di Imamura sul 23-23. Da segnalare l’esordio della nuova schiacciatrice Partenio. Si torna in campo sabato a Cremona.

