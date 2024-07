Tris di Philipsen al Tour, caduta per Girmay 

E sono tre! Pilotato dal campione del mondo Mathieu Van der Poel, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ha vinto in volata la 16ª tappa del Tour de France, la Gruissan-Nimes di 188,6 chilometri. Il belga ha battuto sul traguardo il tedesco Phil Bauhaus e il norvegese Alexander Kristoff e si avvicinato a soli 32 punti dalla maglia gialla di Binian Girmay. L’eritreo è caduto nel finale, arrivando in ritardo (neutralizzato, come per il resto del gruppo) e con conseguenze fisiche da valutare.

La frazione tutta pianeggiante non ha creato problemi alla maglia gialla, Tadej Pogacar (Uae Emirates) che ha mantenuto invariato i vantaggi in classifica: 3’09” su Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) e 5’19” su Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep). Gli altri sono lontanissimi.

Oggi la corsa si avvicina alle Alpi. La 17ª tappa, da St. Paul Trois Chateaux si arriva, dopo 177,8 km, ai 1500 metri di Superdevoluy. Negli ultimi 40 km ci sono tre gpm, con il Col du Noyer (7,6 km al 7,9 %) a 11 km dal traguardo che potrà fare selezione anche tra gli uomini di classifica. Se non per il podio, potrebbero esserci avvicendamenti nella top 10. La lotta più interessante è quella per il 4° ma anche per l’8° posto, attualmente di Giulio Ciccone.

