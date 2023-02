tris di mei a pabillonis 

A Pabillonis, nel mentre, è andata in scena la terza prova del Festival del Cross, con il terzo sigillo di Francesco Mei sui 10 km e il secondo successo di Elisabetta Orrù tra le donne sugli 8 km. A livello societario, titolo sardo tra gli Assoluti per il Cagliari Marathon Club tra gli uomini e per l’Atletica Edoardo Sanna tra le donne, per il settore giovanile titoli all'Atletica Valeria tra gli Allievi, all’Olympia Villacidro tra le Allieve e all’Atletica Porto Torres tra gli Juniores.

Lo scenario era quello delle grandi occasioni, il parterre di lusso. Ma gli Juniores dell’Atletica Porto Torres non si sono lasciati intimidire e hanno colto un bel quattordicesimo posto nella Coppa Europa per Club di Cross ieri a Oropesa del Mar, vinta dai turchi del Fenerbahce Spor Kulubu. Il quartetto, trainato dai gemelli Alessandro e Mattia Careddu 27º e 31º in 17’52” e 18’05” nella gara da 5,8 km vinta da Dismas Yeko in 16’47”, si è reso protagonista di una gara coraggiosa, totalizzando 117 punti.

Percorsi tecnici, salite e scenari suggestivi: queste le caratteristiche di una ricca domenica di corsa campestre, dove sono stati tanti gli atleti sardi che si sono messi in mostra a livello internazionale e locale.

Coppa Europa

Lo scenario era quello delle grandi occasioni, il parterre di lusso. Ma gli Juniores dell’Atletica Porto Torres non si sono lasciati intimidire e hanno colto un bel quattordicesimo posto nella Coppa Europa per Club di Cross ieri a Oropesa del Mar, vinta dai turchi del Fenerbahce Spor Kulubu. Il quartetto, trainato dai gemelli Alessandro e Mattia Careddu 27º e 31º in 17’52” e 18’05” nella gara da 5,8 km vinta da Dismas Yeko in 16’47”, si è reso protagonista di una gara coraggiosa, totalizzando 117 punti.

Festival del Cross

A Pabillonis, nel mentre, è andata in scena la terza prova del Festival del Cross, con il terzo sigillo di Francesco Mei sui 10 km e il secondo successo di Elisabetta Orrù tra le donne sugli 8 km. A livello societario, titolo sardo tra gli Assoluti per il Cagliari Marathon Club tra gli uomini e per l’Atletica Edoardo Sanna tra le donne, per il settore giovanile titoli all'Atletica Valeria tra gli Allievi, all’Olympia Villacidro tra le Allieve e all’Atletica Porto Torres tra gli Juniores.

Ordini d’arrivo

Maschili. Assoluti km 10 : 1) Francesco Mei (Pm, Academy Olbia), 2) Oualid Abdelkader (M40, Cagliari Marathon Club), 3) Claudio Solla (M40, id.), 4) Salvatore Mei (Academy Olbia), 5) Stefano Floris (M40, Atl. Edoardo Sanna). Juniores km 8 : 1) Valerio Caredda (Atl. Ogliastra), 2) Francesco Cellini (Academy Olbia), 3) Lorenzo Marras (Atl. San Gavino). Allievi km 5 : 1) Antonio Nuvoli (Runners Oschiri), 2) Filippo Manca (Atl. Valeria), 3) Fabio Foddis (id.). Cadetti km 3 : 1) Gabriele Tidu (Isolarun), 2) Elia Paskale Pala (I Guerrieri del Pavone), 3) Stefano Aru (Olympia Villacidro). Master Under 50 km 6 : 1) Angelo Canu (M35, Podistica Sassari), 2) Pierfrancesco Congiu (M45, Libertas Campidano), 3) Sebastiano Chessa (M50, Amatori Terralba). 4) Giovanni Maria Chessa (M45, Arzachena Runners), 7) Francesco Casu (M40, Atl. Dolianova), 27) Giuseppe Palmas (M55, Atl. Pula).

Master Over 60 km 4 : 1) Gesuino Bussu (M60, Atl. San Teodoro), 4) Pietro Uras (M65, Atl. 4 Mori), 24) Raffaele Pisu (M70, Atl. Selargius), 28) Bernardo Pischedda (M75, Atl. San Teodoro).

Femminili. Assolute km 8 : 1) Elisabetta Orrù (F45, Atl. Edoardo Sanna), 2) Elisa Spazzafumo (id.), 3) Roberta Ferru (F55, Cagliari Atl. Legg). Juniores km 6 : 1) Giulia Porcu (Atl. Orani), 2) Daniela Muscente (Dinamica Sardegna). Allieve km 4 : 1) Martina Niedda (Shardana), 2) Michela Carboni (Olympia Villacidro), 3) Aurora Vargiu (Nugoro track and field). Cadette km 2 : 1) Laura Addis (Alasport), 2) Maria Antonietta Doneddu (id.), 3) Maria Mei (Academy Olbia). Master Under 60 km 4 : 1) Giovanna Cossu (F45, Shardana), 2) Gisella Saba (F40, Ampa Training), 6) Patrizia Mureddu (F50, Atl. Luras), 16) Sara Mura (F35, Amatori Terralba), 19) Marinella Curreli (F55, Atl. Uta). Master Over 60 km 3 : 1) Maria Pasquale Tedde (F60, Shardana), 3) Marisa Moreggio (F65, Atl. Arborea), 4) Maria Lucia Coi (F70, Atl. Orani)

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata