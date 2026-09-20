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Al Remigio Corda.
21 settembre 2026 alle 00:23

Tris del Terralba contro il Tortolì 

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Terralba 3

Tortolì 0

Terralba (4-3-1-2) : Saba, Orrù (48’ st Collu), Forense, Lasi, R. Mereu (28’ st Cherchi), Cossu, Uliana (38’ st An. Mereu), Concu, Piras (34’ st Manconi), Porru, Sanna. In panchina Ardu, Grussu, Carta, Al. Mereu, Corda. Allenatore Concas.

Tortolì (4-3-3) : Krolczyk, Antinoli (1’ st Scano), Sulis, Thiam (1’ st Balbis), Del Piccolo, Carabajal, Nocco (1’ st Mastropietro), Lezcano (24’ st Faye), Conti, Scarafoni (18’ st Cadoni), Menseguez. In panchina Bracaglia, Trebisonda, Serra, Loi. Allenatore Cossu.

Arbitro : Soncin di Voghera.

Reti : nel pt 22’ Forense, nel st 47’ (r) Sanna, 50’ st Concu.

Note : ammoniti Orrù, Manconi, Krolczyk, Antinoli, Del Piccolo, Carabajal, Conti, Cadoni. Recupero 1’ pt-5’ st.

Terralba . Primi punti per la matricola Terralba F. Bellu che al “Remigio Corda” supera il Tortolì per 3-0. Prestazione positiva, davanti al proprio pubblico, della formazione allenata da Roberto Concas. I padroni di casa partono bene e sbloccano il risultato al 22’, con un perentorio colpo di testa di Forense su calcio piazzato di Lasi. Nel finale, al 92’, ripartenza e rigore su Manconi che Sanna segna. Al 95’ chiude una perla di Concu, che si libera in area e manda il destro sotto l’incrocio.

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