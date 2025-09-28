tris del terralba alla villacidrese 

Terralba 3
Villacidrese 0
Terralba F. Bellu (4-3-2-1) : Toro, Orrù, Lasi, Cherchi, Frongia, Grussu (20’ st Angioi), Pitzalis (21’ st Iesu), R. Mereu, Ciarniello, Corda (43’ st Zoccheddu), A. Sanna. In panchina Manzato, La Macchia, Corona, Porru, T. Sanna, Uliana. Allenatore Porcu.
Villacidrese (4-2-3-1) : Doneddu, Cadeddu (1’ st Mereu), Lussu (25’ st Pinna), Saias, Atzeni, Laconi, L. Muscas (35’ st Figus), Cirronis (1’ st Atzei), Cappai (39’ st Carta), Paulis, Agostinelli. In panchina Puliga, D. Mereu, Pittau, A. Muscas, Auriemma. Allenatore Mingioni.
Arbitro : Arre di Olbia.
Reti : pt 10’ (r) Ciarniello; st 26’ Cherchi, 34’ A. Sanna.
Note : ammoniti Orrù e R. Mereu. Spettatori 150.
Terralba. Vittoria casalinga per il Terralba F. Bellu, che si impone 3-0 contro la Villacidrese. Padroni di casa avanti al 10’ su rigore realizzato da Ciarniello per atterramento in area di Pitzalis. Dopo aver subito la rete gli ospiti si rendono pericolosi con Agostinelli e Cappai. In particolare in avvio di ripresa, all’8’, Toro è miracoloso su una deviazione ravvicinata di Agostinelli. Al 26’ arriva il raddoppio di Cherchi sugli sviluppi di un corner. Chiude i conti Sanna, al 34’, anticipando Doneddu in uscita al termine di una percussione centrale. (g. pa.)
