Tris del Pana, Atene è amara per la Fiorentina 

Panatinaikos 3

Fiorentina 2

Panatinaikos (4-3-3) : Dragowski; Kotsiras (35' pt Vagiannidis), Arao, Ingason, Mladenovic; Ounahi, Siopis, Maksimovic (32' st Cerin); Tete, Swiderski (32' st Ioannidis), Djuricic (47' st Mancini). In panchina Lodygin, Lilo, Max, Fikaj, Bregou, Ntampizas, Jeremejeff. All. Rui Vitoria.

Fiorentina (3-5-2) : Terracciano; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli (31' st Parisi), Richardson (14' st Cataldi), Gosens; Beltran (31' st Gudmundsson), Kean. In panchina De Gea, Martinelli, Pongracic, Zaniolo, Baroncelli, Caprini, Harder. All. Palladino.

Arbitro : Lamberchts (Belgio)

Reti : nel pt 5' Swiderski, 19' Maksimovic, 20' Beltran, 23' Fagioli; nel st 10' Tete.

Atene. La Fiorentina cade ancora ad Atene, dove aveva perso la finale di Conference League del 2024. Il Panathinaikos vince 3-2 l'andata degli ottavi di finale e, giovedì prossimo a Firenze, i viola dovranno imporsi di due gol per qualificarsi.

Eppure la squadra di Palladino era stata brava a recuperare in appena quattro minuti, con Beltran e Fagioli (20’ e 23’), l’uno-due iniziale dei greci, in vantaggio con Swiderski al 5’ e “aiutati” a trovare il bis al 19’ da un’incertezza del portiere Terracciano, punito dall’ex Verona Maksimovic. Al 44' il gol di Moreno viene annullato dal Var per il fuorigioco di Comuzzo. Nella ripresa, al 9’ Tetè dal limite batte ancora il portiere viola con un sinistro angolatissimo per il 3-2 finale.

