Tris del Monza a Verona 

Verona 1

Monza 3

Verona (3-4-1-2) Montipò, Magnani, Dawidowicz (29' pt Hien), Terracciano, Faraoni (30' st Tchatchoua), Folorunsho, Duda, Doig (1' st Hongla), Lazovic (20' st Ngonge), Bonazzoli (30'st Saponara), Djuric. In panchina: Perilli, Berardi, Amione, Coppola, Serdar, Charlys, Suslov, Cruz, Mboula. All: Baroni .

Monza (3-4-2-1) Di Gregorio, Caldirola, Pablo Marì, D'Ambrosio, Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos, Colpani, Vignato, Colombo. In panchina: Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, Carboni F., Pereira, Bettella, Birindelli, Carboni V., Maric, Bondo, Carboni A., Cittadini, 47 Mota, Carvalho. All.: Palladino.

Arbitro : Collu di Cagliari.

Reti : 41' pt Colombo, 28’ st Colombo, 39’ st Caldirola, 41’ Folorunsho.

Note : ammoniti D'Ambrosio, Colombo, Faraoni.

Verona. Notte fonda in casa Verona. Il Monza passeggia al Bentegodi e manda al picco i veneti che incassano la settima sconfitta in undici gare. Il Monza vince bene (3-1), dimostrando di possedere le armi giuste per inserirsi anche in lotta chiave Europa. La squadra di Marco Baroni, che ha trovato il gol solo nel finale con Folorunsho, esce dal Bentegodi sommersa dai fischi dei suoi tifosi. Applausi invece per il Monza di Raffaele Palladino che con questo 3-1 si porta nelle zone nobili della classifica e si gode la classe di Lorenzo Colombo: il baby talento (classe 2002) di proprietà del Milan decide una partita che sulla carta era molto insidiosa.

