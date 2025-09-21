VaiOnline
Al Comunale.
22 settembre 2025

Tris del Castiadas, Selargius al tappeto 

Castiadas 3

Selargius 1

Castiadas (4-3-3) : Galasso, Ornano, Frederich, Carboni, Grinbaum, Bonfigli, N. Ridolfi (48’ st Antinori), Cadoni (40’ st Balloi), Miranda (44’ pt Bapignini), J. Ridolfi (32’ st G. Marci), Pulcrano (15’ st A. Marci). In panchina Sarritzu, Pionca, Altobelli, Murru. Allenatore Bebo Antinori.

Selargius (4-2-3-1) : Murtas, Cellini (45’ st Mulas), Paolucci, Lepore, Ganzerli, Salis, Mele (13’ st Sogos), Cannas (28’ st Ragucci), Pusceddu (1’ st Bandinu), Usai (45’ st Campus), Pisano. In panchina Fantini, Caboni, Zucca, Porcu. Allenatore Federico Cocco.

Arbitro : Luca Corda di Tortolì.

Reti : pt 42’ Carboni, 48’ Bapignini; st 29’ (r) Usai, 43’ (r) A. Marci.

Note : espulso al 19’ st Ganzerli, ammoniti N. Ridolfi, Altobelli, Lepore, Salis, Mele, Cannas, Usai, Sogos.

Castiadas. Un ottimo Castiadas supera l’ostico Selargius. I padroni di casa giocano un gran primo tempo e passano meritatamente al 42’ con un tiro al volo di Carboni su cross di Miranda. Al 48’ Bapignini si accentra e spedisce la palla sotto l’incrocio. Nella ripresa, al 29’ Usai accorcia le distanze su rigore. Al 43’ Andrea Marci, ancora dal dischetto, chiude il match. (ant. ser.)

