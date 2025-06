tripudio Amsicora, delusione ferrini 

L’Amsicora lo aveva promesso. «Giochiamo le ultime partite, poi festeggeremo lo scudetto». Così è stato. Nell’ultima giornata della serie A Élite femminile di hockey su prato ha battuto la Lazio, 2-0 con reti di Khilko e Stagno, e dopo il fischio finale è iniziata la festa. Foto di rito e giro per la città sul bus scoperto, con un gigantesco scudetto in evidenza, quella della stella, il decimo della storia dell’Amsicora. «L’anno prossimo saremo ancora qui a riprovarci, perché noi facciamo solo passi avanti», è la promessa di Maryna Khilko che con Roberto Carta è stata al timone di una squadra che in un anno solare ha vinto due scudetti sul prato, uno indoor e una Supercoppa. Ad allietare ulteriormente la giornata, la notizia dello scudetto dell’Amsicora Under 14 femminile, a Pisa ha battuto in finale il Cus Padova 5-4.

Battuta 3-2 dal Cus Torino, la Ferrini chiude all’ultimo posto e retrocede. ( m.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA