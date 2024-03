Triplo sorpasso, il Villasimius è secondo 

Taloro 1

Villasimius 2

Taloro (4-3-3) : Cuguttu, A. Fadda (33’ st Soro), Secchi, Castro, Filia; Sau, Delussu, Vassidiki (24’ st Fois); Falchi (21’ st Pusceddu), Ricci, Mereu. In panchina D. Mele, Mascia, Lapia, Sanna, Zucchelli, R. Mele. Allenatore Mura.

Villasimius (4-4-2) : Arrus, Mastino, Centeno (25’ st Rinino), Mancusi, Loi; Mauro (37’ st Zedda), Melis, Magnin, Manca; Kassama (25’ st Kouadio), Camba. In panchina Gonzalez, Taricco, Matta, Marci, Marci, Miranda. Allenatore Manunza.

Arbitro : Milone di Barcellona Pozzo di Gotto.

Reti : nel primo tempo 25’ Mereu; nella ripresa 26’ Kouadio, 42’ Magnin.

Note : ammoniti Delussu, Secchi, Centeno, Kassama, Arrus; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 200.

Gavoi. Il Taloro illude, poi frana nel finale. Dal Maristiai esce vittorioso (2-1) il Villasimius, che sale a 49 punti e ipoteca un posto nei playoff. I rossoblù barbaricini devono guardarsi alle spalle: la lotteria dei playout è lì, a un passo.

Eppure la gara s’incanala subito bene per la squadra di Massimiliano Mura, costretto a rinunciare al capitano Roberto Mele per un infortunio rimediato in settimana e al portiere titolare Massimo Fadda, appiedato per quattro giornate dal giudice sportivo. Al 25’ pasticcio della difesa del Villasimius, la palla schizza dalle parti di Arrus che entra in contatto con Mereu. Cadono entrambi, il più lesto a rialzarsi è l’attaccante di Villagrande che segna il gol del vantaggio. Il numero 1 ospite resta claudicante ma resta in campo. Il Villasimius non vuole perdere e fa di tutto per dimostrarlo, benché i barbaricini riescano a contenere i suoi attacchi. Serve un guizzo di Kouadio, al 26’ della ripresa, per riequilibrare le sorti dell’incontro. L’ex Lanusei sorprende tutti completando un rapido scambio da distanza ravvicinata.

È il gol che autorizza i gialloblù a credere nel successo e, allo stesso tempo, carica di paura i padroni di casa. Quando mancano 200 secondi scarsi al novantesimo, il Villasimius dimostra di avere fame di vittoria e si affida al piede fatato di Magnin che, con un fendente dal vertice sinistro dell’area, beffa il portiere Cuguttu. Nel recupero il Taloro carica a testa bassa ma gli ospiti riescono a rientrare a casa con i tre punti in saccoccia.

