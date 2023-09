Tripletta Jumbo, Kuss tiene sull’Angliru 

Nel giorno del compleanno (il 29°), il folle sogno rojo di Sepp Kuss non poteva essere infranto. Così il gregario americano della Jumbo Visma che alla Vuelta a España sta vivendo una favola da Cenerentola sui pedali, ha lottato per conquistare il terzo posto di tappa sull’Angliru, sprintando con Mikel Landa alle spalle dei due compagni di squadra dai quali si era staccato e difendendo il simbolo del primato per appena 8”.

A vincere, dopo aver scandito il passo nell’ultima parte della salita asturiana, è stato Primoz Roglic ha tagliare il traguardo della 17ª tappa davanti a Jonas Vingegaard, senza volata. A 19 secondi, Kuss ha battuto il basco della Bahrain in volata e completato la tripletta dei “calabroni”, la seconda in questa edione dopo quella sul Tourmalet. Un dominio spaventoso che porterà il team olandese domanica a Madrid a essere il primo della storia a monopolizzare il podio di un grande giro.

In classifica Kuss ha 8” su Vingegaard e 1'08" su Roglic. Alle spalle dei tre Jumbo-Visma, tre spagnoli: Juan Ayuso (Uae Emirates) a 4’, Mikel Landa a 4’16” ed Enric Mas (Movistar) a 4’30”: anche la lotta per il quarto posto è appassionante e proseguirà oggi nella Pola de Allande-La Cruz de Linares, di 178,9 km con quattro salite e 4630 metri di dislivello.

Giro di Toscana

Ordine d’arrrivo regale al Giro di Toscana-Memorial Alfredo Martini: il francese Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) ha staccato nel finale il campione olimpico Richard Carapaz (EF), Felix Grossschertner (Uae) e Tadej Pocacar, primo del gruppetto inseguitore su Filippo Zana (Jayco-AlUla).

