Tripletta d’Italia al Giro 

San valentino. Come da pronostico la 16ª tappa del Giro d'Italia da Piazzola sul Brenta-San Valentino Brentonico regala emozioni, a cominciare dal podio, tutto italiano, con Christian Scaroni a tagliare il traguardo per primo, mano nella mano con il compagno di squadra Lorenzo Fortunato: i due sono stati protagonisti di una lunghissima fuga partita sotto la pioggia. Terzo, Giulio Pellizzari che stacca Richard Carapaz negli ultimi metri e finisce terzo alle spalle della coppia dell'Astana. Staccato di oltre tre minuti dai primi, il messicano Isaac del Toro resiste alla crisi e mantiene la maglia rosa di leader per una manciata di secondi: il messicano ha perso più di un minuto da Carapaz e Simon Yates che sono ora i suoi principali rivali per la vittoria finale. In classifica generale ha conservato 26” sul britannico della Visma e 31 sull’ecuadoriano della EF, quarto della tappa dopo aver attaccato nell'ultima salita.

Primi verdetti

Con l'arrivo delle salite vere, è giorno da numerosi, verdetti. Il primo riguarda Primoz Roglic, che cade per l'ennesima volta e si ritira dalla corsa rosa con largo anticipo. Esce dalle lotte per la generale l'altro favorito della vigilia Juan Ayuso, che lascia ufficialmente il ruolo di capitano della UAE nelle mani di Isaac Del Toro. Ayuso, crollato già sul penultimo GPM di Santa Barbara, giunge al traguardo con un ritardo di 14’47”. «Sono davvero felice di aver vinto», le parole a caldo di Scaroni. «Lorenzo Fortunato ed io abbiamo lottato tutto il giorno, e a dire il vero stavo bene già stamattina quando pioveva. Verso la fine ci siamo parlati e abbiamo deciso che avrei vinto io la tappa, mentre lui avrebbe puntato ai punti per la maglia Azzurra. Questa vittoria è per la squadra». La terza settimana del Giro d'Italia è appena cominciata e lascia già il segno dopo la prima di quattro frazioni di montagna, un tappone da 203 chilometri (condito da 4900 metri di dislivello) con arrivo in salita a San Valentino in Brentonico. In più ci si è messa la pioggia e a farne le spese sono Joshua Tarling, Alessio Martinelli (che scivola in curva e finisce in un dirupo e poi in ospedale) e, a 94,5 km dal traguardo, Primoz Roglic, caduto per la terza volta. Così Giulio Pellizzari può finalmente spiegare le ali e mettersi in proprio. Il marchigiano chiude terzo e rientra in classifica generale (9°) alle spalle di un altro sconfitto di giornata, Antonio Tiberi. Oggi, tanto per gradire il Tonale e il Mortirolo, prima dell’arrivo a Bormio dopo km 155.

Ordine d’arrivo : 1. Christian Scaroni (Ita. XDS Astana Team) 203 km in 5h35'05”, media 36,349 km/h, 2. Lorenzo Fortu- nato (id) st, 3. Giulio Pellizzari (Ita. Red Bull-Bora- Hansgrohe) a 55”, 4. Richard Carapaz (Ecu) a 1’10”, 5. Derek Gee (Can) a 1'232, 6. Jefferson Cepeda (Ecu) a 1’43”, 7. Michael Storer (Aus) a 1’52”, 8. Simon Yates (Gbr) st: 11. Egan Bernal (Col) a 2’31”, 12. Damiano Caruso (Ita) st, 13. Isaac Del Toro (Mes) a 2’46”, 14. Adam Yates (Gbr) a 3’07”, 15. Antonio Tiberi (Ita) a 3’51”; 35. Juan Ayuso (Spa) a 14’47”.

Classifica : 1. Isaac Del Toro (Mes, Uae Emirates Xrg), 2. S. Yates (Gbr, Visma-Lease a Bike) a 26”, 3. R. Carapaz (Ecu, EF-EasyPost) a 31”, 4. Gee a 1'31”, 5. Caruso a 2'40”, 6. Bernal a 3’232, 7. Storer a 3’31”, 8. Tiberi a 4’07”, 9. Pellizzari a 4’36”, 10. A. Yates a 5’08”; 12. Davide Piganzoli (Ita) a 7’19”.

RIPRODUZIONE RISERVATA