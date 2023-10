Tripletta di Pisano e il selargius vola 

Atletico Cagliari 0

Selargius 4

Atletico Cagliari (4-3-3) : Serra; M. Lecca, Littera, Atzori (40’ st De Meglio), Mereu (20’ st Montisci); Vacca (4’ st Manca), Balistreri (4’ st Aresu), Pintor (15’ st Porcu); Cuccu, Monni, Tumatis. In panchina Simula, Antinori, Ciccu, Portoghese. Allenatore G. Lecca.

Selargius (4-4-2) : Dessì; Nessi, Porcu, Cabras (1’ st Bandinu), Casciello; Dib (18’ st Testa), Asunis (12’ st Virdis), Lepore (42’ st Ricciardi), Ojeda; Argiolas, Pisano (12’ st Mainas). In panchina Pilotto, Murtas, Sanfilippo, Erbì. Allenatore Pani.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Reti : 20’ pt, 3’ e 4’ st Pisano, 39’ st Mainas.

Note : ammoniti Cabras, Littera, M. Lecca. Recupero 4’ pt - 3’ st.

Al Brugnera il Selargius si impone nettamente sull’Atletico Cagliari con un poker che non ammette repliche. Al 20’ gli ospiti realizzano con Pisano, che viene servito da Argiolas e fulmina Serra di destro da dentro l’area. In avvio di ripresa ancora Pisano trova la sua tripletta personale: al 2’ deposita in rete da distanza ravvicinata, sempre su assist di Argiolas, mentre al 4’ realizza con un pallonetto. Nel finale va ancora a segno il Selargius con Mainas.

