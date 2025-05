Tripletta di Di Martino tra i Terza categoria 

Alessio Di Martino centra la tripletta nel Campionato regionale di Terza categoria di tennis ospitati dal Tc Ghilarza. L'alfiere del Ct Decimomannu ha conquistato singolare, doppio e doppio misto. Nel singolare, da numero 1 del seeding, è arrivato in finale concedendo 9 giochi in tre partite. Nel match per il titolo, Luca Caminiti (Tc Alghero) si è ritirato sotto 6-1, 1-0. Di Martino ha vinto con compagni di circolo il doppio maschile (con Leonardo Franzinu, 6-3, 6-1 su Alessandro Carta e Gabriele Cossu del Tc70 Oristano) e il misto (con Camilla Monni, 6-1, 6-1 su Alice Spiga dello Sporting Quartu e Raffaele Pedoni de Le Saline). Il titolo del singolare femminile è andato a Sarah Stoerbrauck (Poggio Sport Village) che, da numero 8 del torneo, non ha concesso set alle sue avversarie, fino al 6-3, 6-2 in finale sulla testa di serie numero 2 Monni, che si è rifatta vincendo anche il doppio femminile con Azzurra Pecchia del Tc Ghilarza (6-2, 6-2 su Laura Murroni e Alessia Lubrano Lavadero dello Sporting Quartu).



