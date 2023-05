Triplete, sentenza ribaltata in Appello 

Assolto dall’associazione a delinquere per non aver commesso il fatto, mentre le due accuse di cessione di cocaina sono cadute una per prescrizione e l'altra per la particolare tenuità del fatto. Si è chiuso così, in Appello, il procedimento penale nei confronti dell’ex assessore di Gonnesa, Luca Virdis, finito tra i 72 indagati dell’operazione “Triplete” – una maxi inchiesta sul traffico di droga dei carabinieri di Carbonia – e condannato in primo grado a tre anni e 8 mesi di reclusione. La Corte presieduta dal giudice Massimo Costantino Poddighe ha accolto il ricorso dell'avvocato Marco Aste nei confronti dell’ex amministratore, ma i giudici di secondo grado hanno parzialmente riformato anche altre decisioni del Gup Roberto Cau che, cinque anni fa, aveva pronunciato 24 sentenze di condanna, decine di patteggiamenti e messe alla prova e diversi rinvii a giudizio.

La sentenza

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura in merito alle assoluzioni di Giulio Lorenzo Bertinazzi e Walter Domizzi. Dichiarate prescritte le imputazioni di Egidio Murgia si Villanova Franca, Antonello Caddeo di Cagliari, Federico Desogus di Domusnovas, Marco Gessa e Davide Lecca di Carbonia, Nicola Mereu di Assemini, Lorenzo Melis e Salvatore di Carloforte, così come per Giuseppe Parodo di Iglesias. Assolti Mauro Borrelli di Cagliari, Dario Scanu e Raffaele Sorgia di Carbonia, così come Sisinnio Mocci e Susanna Sanna di Gonnesa, mentre è caduta l’associazione a delinquere anche per Stefano Basilio Mascia di Domusnovas. Per alcuni imputati, anche loro di Domusnovas, è stata rideterminata la pena finale: Leonardo Loriga è stato condannato a 5 anni e 4 mesi (in primo grado 6 anni e mezzo) e Stefano Basilio Mascia in 4 anni e 8 mesi (5 anni). Il presunto capobanda Giancarlo Granella, di Iglesias, ha patteggiato in appello 8 anni (in primo grado aveva preso 10 anni), Andrea Filippo Mascia dovrà scontare 4 anni (aveva ricevuto 4 anni e mezzo), tre anni e mezzo per Rinaldo Carta di Carbonia e due anni e mezzo per Maurizio Porcu di San Giovanni Suergiu (arrivavano il primo da 5 anni, il secondo da 4 anni e mezzo). Per tutti gli altri imputati sono state confermate le condanne di primo grado. Tra i difensori dei principali imputati c’erano gli avvocati Herika Dessì, Simone Pinna, Simone Saio, Marco Lisu, Franco Villa, Teresa Camoglio, Annalisa Stevelli, Ottaviano Cui, Anna Maria Busia, Giovanni Raimodno Serra, Enrica Anedda, Pietro Vitiello, Cesre Rombi e Michela Zanda.

