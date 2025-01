Trionfo di Goggia, Brignone seconda 

«Speravo di fare una bella gara, ma non mi sarei mai aspettata di riuscire a vincere». Federica Brignone ha esultato con tutte le sue forze dopo dopo il trionfo nella discesa di Garmisch, seconda vittoria in carriera in questa disciplina dopo St. Anton, due settimane fa. Un successo che fa sempre più grande l'Italia dello sci, con Sofia Goggia subito alle spalle della valdostana per la storica doppietta azzurra. «Ho passato tanto tempo al video per capire come migliorare le linee nella parte di scorrevolezza dove pagavo davvero tanto. Nelle prove ho fatto buoni parziali ma mai mi è venuto tutto bene. Il lavoro al video ha dunque pagato ma davvero sono rimasta sorpresa di vedermi in testa - prosegue Brignone – a me piace la neve primaverile, bagnata, come quella di oggi, che tiene e risponde bene ma allo stesso tempo più essere un po' scivolosa. Una neve in cui si deve spingere: in queste condizioni mi trovo bene ed anche il mio pacchetto materiali sono in sintonia con questa neve. Ho cercato di essere morbida e scorrevole. E ci sono riuscita».

Per Sofia Goggia un secondo posto a un soffio dalla compagna di squadra nonostante il problema fisico in cui è incappata nel finale di gara, persa per un centesimo dopo una rimonta prodigiosa ed una partenza un po' troppo lenta nel tratto di scorrevolezza. «Al penultimo intermedio mi si è dislocata la spalla destra per via del cercine rotto e ho dovuto concludere la prova senza mettermi al meglio in posizione. Ma brava Federica. Io non ho fatto una gara perfetta, ho sciato bene la parte tecnica ma va bene così», racconta l'olimpionica.

