A 19 anni, il cagliaritano Giorgio Basoli porta a casa il primo trofeo “da grande”. L’ex pilota di kart si è aggiudicato il Campionato Legend Cars Trophy 2026. A Misano, nell’ultimo round, ha difeso il primo in classifica costruito nel resto della stagione, conquistando sia il titolo assoluto, sia quello Young Lion , riservato ai giovani. Sabato il portacolori di Meda e Legend Cars Sardegna aveva prima siglato la pole position e poi conquistato un secondo posto preziosissimo in gara1, alle spalle di Alberto Naska ma davanti a tutti i diretti concorrenti per il titolo. Ieri n gara2 è partito undicesimo ma, con una strepitosa rimonta, ha chiuso quarto, ai piedi del podio, ma davanti agli avversari diretti, sorpassati nelle ultime fasi della corsa. Con il giro più veloce ha anche guadagnato la pole di gara3. Basoli ha conservato la leadership dall’inizio alla fine e chiuso i conti grazie a una prestazione magistrale che gli ha permesso anche la gioia di festeggiare il titolo tricolore sul gradino più alto del podio.

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